Le canzoni perfette per il ritorno all’università

Il ritorno all’università dopo un’estate di relax può essere un momento di grande transizione. Mentre si torna a rivedere aule, libri e compagni, si sperimentano emozioni contrastanti: entusiasmo per nuove opportunità e ansia per le sfide accademiche che si presentano. Per facilitare questo rientro, una playlist di canzoni motivazionali può essere d’aiuto. Ecco una selezione di venti brani ideali per affrontare con spirito positivo questo periodo di cambiamento.

Tra i brani consigliati, si trova “Wake Me Up Before You Go-Go” dei Wham!, una canzone energica perfetta per iniziare la giornata. “Good Riddance (Time of Your Life)” dei Green Day evoca sentimenti nostalgici, mentre “Here Comes the Sun” dei Beatles invita a guardare al futuro con ottimismo. “Don’t Stop Believin’” dei Journey è un inno alla speranza, mentre “Viva La Vida” dei Coldplay infonde un senso di invincibilità, aiutando ad affrontare le sfide universitarie.

Altri brani motivazionali includono “Eye of the Tiger” dei Survivor, che incoraggia a dare il massimo durante esami e progetti, e “Walking on Sunshine” di Katrina and the Waves, che porta un sorriso nelle giornate. “Happy” di Pharrell Williams è impossibile da ascoltare senza sentirsi meglio, mentre “Stronger” di Kanye West ricorda che la determinazione permette di superare qualsiasi difficoltà.

“Shake It Off” di Taylor Swift è utile per scrollarsi di dosso lo stress, mentre “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars porta energia e divertimento. “Hall of Fame” dei The Script e “On Top of the World” degli Imagine Dragons sono perfetti per chi cerca motivazione per raggiungere i propri obiettivi.

Altri brani come “Can’t Stop the Feeling!” di Justin Timberlake e “Survivor” delle Destiny’s Child celebrano la resilienza, mentre “Roar” di Katy Perry e “Fight Song” di Rachel Platten incoraggiano a non arrendersi mai. Infine, “Rise” di Jonas Blue e “High Hopes” dei Panic! At The Disco ispirano ambizione e perseveranza.

In conclusione, affrontare il ritorno all’università con una buona colonna sonora può rendere l’esperienza più piacevole. Queste venti canzoni offrono emozioni e messaggi che aiutano a mantenere alta la motivazione e affrontare le sfide con rinnovata energia e ottimismo.