Le migliori canzoni di Annalisa: da Il mondo prima di te a Vento sulla luna, i brani migliori della cantante ex Amici.

Annalisa Scarrone è affermata come cantante solista nel 2010, partecipando ad Amici di Maria De Filippi e ha ottenuto diversi premi e rinascimenti per la sua attività musicale.

Una laurea in fisica, vegana e sostenitrice dei diritti degli animali: la cantante di Carcare, in meno di dieci anni di carriera, ha dimostrato di essere una cantante versatile e originale. Scopriamo insieme le cinque migliori canzoni della sua carriera musicale dell’ex concorrente del talent show più famoso d’Italia.

Annalisa, le canzoni più amate

Iniziamo la nostra lista con Il mondo prima di te. Il brano è contenuto nel sesto album in studio della cantante, intitolato Bye Bye, uscito nel 2018.

Il video di Il mondo prima di te:

La canzone è stata composta dalla stessa Annalisa, con la collaborazione di Alessandro Raina e Davide Simonetta.

Fu presentato al pubblico nel 2018, sul palco dell’Ariston, dove si classificò terzo. Il video è stato girato a Lanzarote, in Spagna.

Annalisa

Passiamo, poi, Vento sulla luna. Il brano è contenuto nel settimo album in studio della cantante ed è stato realizzato in collaborazione con Rkomi che ne è anche il produttore.

Il video di Vento sulla luna:

C’è, poi, Diamante lei e luce lui,

Fa parte dell’album di debutto della cantante, intitolato Nali, uscito nel 2011.

Il brano fu presentato proprio nel corso della decima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è stato scritto da Roberto Casalino e Dado Parisini.

Il video di Diamante lei e luce lui:

Come la stessa cantante ha rivelato, si tratta di “Un brano incredibile. È il simbolo della felicità che commuove e arriva profonda più del dolore. C’è la volontà perfetta del “prendersi cura” e il desiderio puro e trasparente che diventa promessa”.

Annalisa Scarrone, Sento solo il presente e Una finestra tra le stelle

Sento solo il presente è una canzone presente nel quarto album in studio di Annalisa, dal titolo Splende. La canzone permette alla cantante di vincere un Velvet Awards 2014 come Best Summer Song.

Il video di Sento solo il presente:

Infine, abbiamo Una finestra tra le stelle. Il brano – che fa partte dell’album Splende, fu scritto da Kekko Silvestre dei Modà e si classificò al quarto posto nella sezione Campioni al Festival di Sanremo del 2015.

Il video di Una finestra tra le stelle:

La canzone ha venduto 70 mila copie ed è il singolo di maggior successo di Annalisa. Il video è stato girato a Villa Mosconi Bertani, villa neoclassica in Veneto.