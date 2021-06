Le canzoni italiane inserite nella colonna sonora di Luca, il primo film Disney Pixar ambientato in Italia, in particolare sulla costa ligure.

Il 18 giugno ha fatto il suo debutto sulla piattaforma Disney+, dedicata allo streaming dei prodotti Disney, uno dei lungometraggi più attesi di sempre in Italia. Stiamo parlando di Luca, film diretto da Enrico Casarosa per gli studi Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures. 24esima pellicola Pixar, narra la storia di Luca Paguro, una creatura marina che fa amicizia con Alberto Scorfano, un coetaneo con cui andrà alla scoperta della terraferma. Un film emozionante che ha conquistato il pubblico per le tematiche toccate, ma anche per l’ambientazione tutta italiana, con riferimenti alla nostra cultura in ogni dove… anche nella colonna sonora, farcita di hit da noi molto conosciute.

Le canzoni italiane di Luca

La pellicola è ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta, come si può evincere da una serie di dettagli relativi al contesto ambientale del paese di Portorosso, borgo fittizio delle Cinque Terre, in una Liguria fiabesca e affascinante. Proprio per l’ambientazione, si è scelto di inserire all’interno del film molte canzoni che fanno parte del nostro repertorio culturale, uscite tra anni Cinquanta, Sessanta e Settanta. Brani splendidi che hanno conquistato anche il pubblico straniero.

Edoardo Bennato

La scelta è stata ampia e varia, con alcuni degli artisti italiani più famosi anche all’estero: da Edoardo Bennato a Gianni Morandi, passando per Rita Pavone e Mina. In particolare, in ordine di apparizione, possiamo ascoltare un classico del Quartetto Cetra, Un bacio a mezzanotte:

C’è poi Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato, canzone del 1977 che va leggermente fuori contesto rispetto all’ambientazione storica del film, ma che è perfettamente in linea con la trama e con la costruzione dell’amicizia tra Luca e Alberto:

Si passa quindi al primo brano di Gianni Morandi, anche in questo caso un grande classico conosciuto sia entro i nostri confini che all’estero: Andavo a cento all’ora. Un pezzo che si allinea alle fantasie dei due protagonisti a bordo di una Vespa.

Luca: la colonna sonora del film Disney Pixar

La prima delle due canzoni di Mina presenti in Luca è Tintarella di luna, altro pezzo italiano conosciuto in tutto il mondo di una delle dive della nostra musica apprezzate di più anche oltre confine. Tocca poi ancora a Gianni Morandi con la sua Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte:

C’è spazio anche per un’altra grande voce italiana degli anni Sessanta, Rita Pavone, che con la sua grinta consueta e conosciuta in tutto il mondo rallegra il film con la sua Viva la pappa al pomodoro. E per chiudere torna Mina, con un brano più di nicchia, meno nazional-popolare, ma altrettanto efficace e amabile: Città vuota.