Le canzoni italiane d’amore da ascoltare a San Valentino

Le cinque più belle canzoni italiane d’amore da ascoltare, in compagnia del proprio partner, il giorno di San Valentino.

San Valentino è il giorno degli innamorati ma anche dell’amore, in generale. Ciò significa che si può dedicare una canzone sia al proprio partner, sia alle persone verso cui si prova un grande affetto, come parenti e amici. Esistono diverse canzoni italiane d’amore, che parlano di questo nobile sentimento universale, che permettono di dimostrare alla persona che si ama ciò che significano per noi. Eccone cinque che potete ascoltare insieme alla vostra dolce metà.

Gianna Nannini

Sei nell’anima – Gianna Nannini

Il brano è contenuto nell’album Grazie, pubblicato nel 2006. Si tratta di una canzone intrisa di poesia e sentimento, un amore che viene raccontato con immensa tenerezza e profondità d’animo. Un brano che non può non essere ascoltato a San Valentino, in quanto racchiude l’essenza stessa dell’appartenersi. Il video:

L’emozione non ha voce – Adriano Celentano

L’emozione non ha voce è contenuta nell’album Non so parlare d’amore del 1999. Il testo rappresenta una delle dediche d’amore più belle di sempre. Parla di un amore tormentato, ma voluto: un sentimento imprescindibile di cui si parla tramite emozioni tacite, che non riescono ad esprimersi. Il video:

Quando nasce un amore – Anna Oxa

La canzone è contenuta nell’album Pensami, pubblicato nel 1988. Nel testo, la cantante parla di un amore appena nato, fatto di felicità, passione e affiatamento. Il video:

Per me è importante – Tiromancino

Il brano fa parte dell’album In continuo movimento, pubblicato dai Tiromancino nel 2002. Il testo della canzone. La canzone, scritta da Federico Zampaglione, racconta le sensazioni provate da due amanti provate a causa di incomprensioni dovute alla lontananza. Al di là degli ostacoli, però, una è la cosa più importante: l’amore e il proprio partner. Il video:

Più bella cosa – Eros Ramazzotti

Citiamo, infine, Più bella cosa, canzone contenuta nell’album Dove c’è musica, pubblicato nel 1996. Il brano funge da dichiarazione d’amore a Michelle Hunziker che, al tempo, era fidanzata con il cantautore: “Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere“. Il video: