I migliori brani da ascoltare per festeggiare il giorno di San Patrizio, vescovo e missionario, nonché patrono dell’Irlanda.

È ora di diventare green, ma non intendiamo iniziare a riciclare per il bene dell’ambiente, anche se è una pratica che tutti noi dobbiamo attuare. Ci riferiamo al giorno di San Patrizio, nel quale si possono fare tantissime cose, soprattutto se si vive in Irlanda: andare in giro nei migliori bar (o le migliori birrerie), assistere alla parata nel giorno dedicato al santo che è anche patrono della nazione. Indipendentemente da ciò che si farà, avremo bisogno di una colonna sonora. Per questo, ecco le migliori per festeggiare questa ricorrenza, scritte da artisti irlandesi.

San Patrizio. Fonte: https://pixabay.com/it/photos/st-patrick-giorno-banda-strumenti-4929650/

San Patrizio, le canzoni per festeggiare questa ricorrenza

Iniziamo la nostra lista con Sunday Bloody Sunday degli U2. Se avete assistito a un concerto con Bono e della sua band, saprete che questa non è “una canzone ribelle” (o almeno così proclama il cantante ogni volta che la esegue dal vivo).

Il video di Sunday Bloody Sunday:

Certo, la canzone racconta lo spargimento di sangue della tragedia irlandese che viene ripresa dal titolo: l’uccisione di massa di civili nel conflitto nordirlandese, conosciuto come The Troubles. La melodia non è un grido di battaglia per la resistenza armata. Piuttosto, la band sostiene categoricamente che è un appello per la pace, l’unità e la fine della violenza apparentemente incessante che costituisce la storia del paese.

Passiamo, poi, a Drunken Lullabies di Flogging Molly. Il cantante Dave King sottolinea le origini irlandesi della band, anche se si sono fatti le ossa esibendosi settimanalmente nei famosi scavi di Los Angeles di Molly Malone.

Il video di Drunken Lullabies:

Quindi state tranquilli che il grintoso ringhio del pub in melodie come questo inno ubriaco proviene da autentici inizi di band house che suonano a orde di crawler di bar con la faccia di merda.

C’è, poi, This Is a Rebel Song di Sinead O’Connor. La cantante è una figura che divide, ma indipendentemente dal fatto che la si ami o la si odi – una cosa è certa: alla folk-rocker non importa proprio nulla.

Il video di This Is a Rebel Song:

Questa canzone serve come prova di ciò, con il titolo che rimprovera il pacifismo apolitico degli U2 e l’appello personale che fa leva su un’accusa sorprendentemente equilibrata circa la violenza inglese condotta contro gli irlandesi.

Danny Boy e Dirty Old Town

Procediamo con Danny Boy delle Celtic Woman. Ok, è vero, l’ode di questo genitore a un figlio legato alla guerra ha effettivamente origine da un cantautore inglese (un certo Frederic Weatherly). Tuttavia, suona su un classico irlandese – la rima e la metrica di Londonderry Air – ed è diventato un inno non ufficiale della diaspora.

Il video di Danny Boy:

L’ensemble angelico a cappella delle Celtic Woman conferisce un’aria inquietante al classico con le sue lussureggianti armonie vocali. Infine, citiamo Dirty Old Town dei Pogues. Guidati dal cantante incendiario e perennemente ubriaco, Shane McGowan, i Pogues sono gli antenati della musica punk irlandese (i discendenti diretti includono i Dropkick Murphys e Flogging Molly).

Il video di Dirty Old Town:

La strumentazione folk tradizionale irlandese, la ballata punk e il fervore lacrimoso si fondono in una miscela esplosiva in ogni canzone di queste leggende punk di Dublino.

