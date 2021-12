Le canzoni di Lucio Dalla saranno protagoniste di un musical nel 2023: tutti i dettagli su un nuovo spettacolo dedicato all’artista bolognese.

A 80 anni dalla sua nascita, l’immenso Lucio Dalla tornerà a vivere. E lo farà in un progetto completamente nuovo: un musical. L’annuncio è stato dato in questi giorni dai produttori. L’artista felsineo sarà protagonista, a suo modo, attraverso la sua immensa eredità musicale, di un nuovo musical con le sue canzoni. Un musical che debutterà nel 2023 a Bologna. E non poteva essere altrimenti.

Lucio Dalla

Lucio Dalla: un musical nel 2023

Il musical con le canzoni di Lucio Dalla farà il suo debutto nella città natale del cantautore felsineo nel 2023, per gli 80 anni dalla nascita dell’artista, scomparso ormai quasi dieci anni fa. Sarà uno spettacolo cotruito su una storia inedita, che verrà però intrecciata ad alcuni dei più grandi successi del leggendario cantautore bolognese, un artista in grado con la sua musica di far fare un salto di qualità all’intero mondo cantautorale italiano. A produrre questo nuovo progetto sarà tra l’altro un team che ha già lavorato a un musical molto importante ispirato da un altro cantautore leggendario.

Di seguito il video live di La sera dei miracoli:

Musical su Lucio Dalla: chi lo produrrà

A produrre questo straordinario spettacolo saranno Sergio De Angelis e Fabio Massimo Colasanti, in collaborazione con il presidente della Pressing Line (etichetta fondata da Dalla), Daniele Caracchi. Il soggetto e la sceneggiatura saranno firmati da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione, mentre tutti gli altri dettagli, tra cui il cast e il titolo, saranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

Una squadra importante che vanta autori molto esperti. De Angelis e Colasanti sono infatti anche i produttori di Musicanti, il musical con le canzoni dell’indimenticato Pino Daniele, andato in Italia tra il 2018 e il 2020.