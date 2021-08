La storia, le canzoni e qualche curiosità su Who’s Next, quinto album in studio degli Who, pubblicato nel 1971.

Tra gli album rock britannici d’élite, Who’s Next degli The Who, trionfante seguito di Tommy del 1969. “Stavo lavorando con Pete Townshend al suo progetto Lifehouse, che era un concetto ambizioso basato su un’era futuristica in cui le persone si divertivano indossando abiti speciali“, ricorda Ethan Russell, fotografo americano che scattò l’iconica foto di copertina dell’album. “Per quanto ho capito, molte delle canzoni di Who’s Next erano originariamente destinate a quel disco. Ad ogni modo, la band aveva praticamente finito Who’s Next, ma non aveva ancora la più pallida idea di cosa fare per la copertina“. Fu, a questo punto, che il destino sorrise benevolo.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thewho

The Who, la storia dell’album Who’s Next

Who’s Next è il quinto album in studio degli Who. La band britannica pubblicò questo lavoro discografico nel 1971. “Una notte stavamo tornando a casa, attraverso la contea di Durham da un concerto, facendo circa 110 miglia all’ora lungo l’autostrada, il che mi ha spaventato. Pete stava guidando e mi ha chiesto se avevo qualche idea in mente. Poi, all’improvviso, abbiamo superato questi tre o quattro pilastri sul paesaggio”, disse il fotografo Russell. “Se ne sono andati in un lampo, ma gli ho detto che avrebbero potuto creare uno sfondo interessante per un servizio fotografico. Ecco fatto. Prima che sapessi cosa era successo, Pete aveva girato la macchina intorno a una rotonda e stava tornando indietro, seguito da altri tre veicoli che trasportano il resto della band“. La cover.

Senza alcuna esitazione, i quattro membri degli Who si riunirono attorno a uno degli oggetti misteriosi e Russell iniziò a scattare. “Abbiamo fatto molte pose diverse, alcune ispirate a 2001: Odissea nello spazio riguardo alla scena delle scimmie che si radunano attorno all’obelisco nero […] stata tutta una cosa improvvisata“. Una delle foto scattate dal fotografo divenne, poi, la copertina che conosciamo oggi. “La cosa strana è che solo in seguito ho scoperto a cosa servivano quei pilastri: per mantenere i rifiuti in posizione. Era una discarica di rifiuti». Russell è l’unico ad aver lavorato sulle copertine di “tre grandi” britannici: The Who, Rolling Stones per Through The Past Darkly e i Beatles per Let It Be.

Who’s Next, le canzoni che compongono l’album

Anche se molti interpretarono la copertina dell’album come una dichiarazione iconica, Pete Townshend fu molto critico al riguardo: “È una cosa orribile. Semplicemente orribile. Ovviamente non mi piace. Non ha alcuna vena artistica. Nessun collegamento alla musica. Non ha senso. Sono quattro ragazzi che si fermano in macchina e pisciano contro un pezzo di cemento. È stato fotografato da un fotografo molto bravo quale Ethan Russell, che, grazie a Dio, mi è piaciuto molto e l’ho usato di nuovo per Quadrophenia, ma odio la copertina, odio la copertina posteriore, penso che sia disgustosa“. Di seguito, vi riportiamo le canzoni che compongono l’album Who’s The Next degli The Who, pubblicato il 14 agosto 1971. Ecco le canzoni:

1 – Baba O’Riley

2 – Bargain

3 – Love Ain’t for Keeping

4 – My Wife

5 – The Song Is Over

6 – Getting in Tune

7 – Going Mobile

8 – Behind Blue Eyes

9 – Won’t Get Fooled Again