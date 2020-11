Diego Armando Maradona: tutte le canzoni ispirate alla storia del più grande calciatore di tutti i tempi, da La vida tombola di Manu Chao a Santa Maradona dei Mano Negra.

Questo articolo parla di musica. Perché Diego Armando Maradona è stato il più grande calciatore, vero. Ma non solo. Non è appartenuto esclusivamente al calcio, come non è appartenuto solo all’Argentina, o a Napoli. Maradona è stato probabilmente il personaggio sportivo più influente di tutti i tempi. E, quasi di conseguenza, il personaggio del Novecento più contraddittorio e divisorio, amato e odiato.

Un artista. Ma un artista vero, come Leonardo, come Mozart, come Hitchcock. Per questo non possiamo esimerci dal ricordarlo e omaggiarlo, facendolo come a un portale di musica si confà: attraverso le canzoni che hanno provato a raccontare la sua grandezza, una grandezza che va ben al di là di quanto fatto sul campo da gioco. L’ennesima eredità che rimarrà per sempre nelle nostre orecchie. E nei nostri cuori.

Diego Armando Maradona: le canzoni sulla sua vita

In questa breve rassegna non potevamo non partire dal brano che Manu Chao, non un personaggio qualunque, ha dedicato a Dios: “Si yo fuera Maradona/ Viviría como él/ Porque el mundo es una bola/ Que se vive a flor de piel“. Pezzo utilizzato da Emir Kusturica per la sua monografia su Diego, condensa in pochi minuti la sua essenza, dalla gloria alle battaglie con la Fifa.

Diego Armando Maradona

Un ritratto in musica indelebile, una canzone che rimarrà per sempre legata al nome del più grande calciatore di tutti i tempi, scritta da un artista di altissimo livello come il cantautore di origine francese. Ascoltiamola insieme: