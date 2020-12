La classifica delle 10 canzoni di Natale più amate dagli italiani secondo gli ascolti su Spotify: da All I Want for Christmas is You a Holly Jolly Christmas.

Natale è alle porte e le canzoni di Natale sono ormai tornate a dominare i nostri ascolti. Da All I Want for Christmas is You a Last Christmas, sono tanti i tormentoni invernali che, come ogni anno, tornano ad accompagnarci nei giorni più magici dell’anno. E anche questo 2020 ricco di difficoltà non fa eccezione. Ma quali sono i dieci brani di Natale più amati dagli italiani? Ce lo dice Spotify, che ha raccolto i dati degli ascolti in questo periodo dell’anno. Ecco la top ten delle nostre canzoni preferite tra quelle dedicate alle feste!

Le canzoni di Natale più amate dagli italiani e più ascoltate su Spotify

Michael Bublé

10 – A Holly Jolly Christmas di Michael Bublé

Apre questa top ten una delle tante cover a tema natalizio del Re del Natale anni Duemila, Michael Bublé. La sua versione di Holly Jolly Christmas, brano che ci invita a trascorrere un Natale allegro (scritto da Johnny Marks e interpretato la prima volta da Burl Ives) è una delle più amate in tutto il mondo:

9 – Mistletoe di Justin Bieber

Un po’ a sorpresa, tra i brani più amati dagli italiani c’è anche questa canzone del 2011 tratta dall’album natalizio Under the Mistletoe della popstar canadese. Un pezzo che non può definirsi un classico, ma che sta lavorando per diventarlo. Ecco il video ufficiale:

8 – Feliz Navidad di José Feliciano

E nell’anno del cinquantesimo anniversario, non poteva mancare in graduatoria il brano simbolo della carriera del grande José Feliciano, quella Feliz Navidad che resta la canzone non in inglese più amate al mondo tra quelle natalizie:

7 – Santa Claus Is Coming to Town di Michael Bublé

Il brano natalizio scritto da Haven Gillespie e J. Fred Coots nel 1934 continua a essere uno dei più cantati al mondo. Lo hanno coverizzato praticamente tutti, da Bruce Springsteen a Laura Pausini, ma la versione di Michael Bublé continua a essere la preferita dagli italiani. Ecco il video ufficiale:

6 – Happy Xmas (War is Over) di John Lennon e Yoko Ono

Immortale come il suo autore rimane Happy Xmas, tra i nostri brani preferiti anche in questo anno difficile in cui è caduto un doppio anniversario per Lennon: l’80esimo dalla sua nascita, il 40esimo dalla sua morte. Riascoltaiamola insieme:

5 – Santa Tell Me di Ariana Grande

Altra canzone a sorpresa, non essendo proriamente un classico, è Santa Tell Me. Un brano lanciato dalla Grande nel 2014 come singolo tratto da Chrismtas Kisses ed entrato nel cuore dei suoi fan anche nel nostro paese:

4 – It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas di Michael Bublé

Quando Robert Meredith Willson nel 1951 scrisse questa canzone, probabilmente non immaginava che sarebbe diventata immortale grazie a migliaia di cover. Tra queste, immancabile quella di Michael Bublé, che si conferma il dominatore della graduatoria:

3 – Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! di Frank Sinatra e il B. Swanson Quartet

Da un crooner a un altro, si prende un posto sul podio l’immortale Frank Sinatra con una canzone datata 1945. Un brano allegro e dolce, diventato nel corso degli anni uno dei classici più amati in assoluto:

2 – Last Christmas degli Wham!

Secondo posto per un altro dei pezzi più amati degli ultimi quarant’anni, Last Christmas degli Wham!, un brano che ha assunto un significato ancora più importante dopo la tremenda scomparsa di George Michael il 25 dicembre del 2016. Ecco il video ufficiale:

1 – All I Want for Christmas is You di Mariah Carey

Ma resta il dominio incontrastato, come da 26 anni a questa parte, di Mariah Carey, regina del Natale grazie a un classico che non tramonterà mai. All I Want for Christmas is You continua infatti a essere il brano più scelto e cantato in questo periodo, specialmente dai più giovani. Questo il video originale:

