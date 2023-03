Le canzoni di Lucio Battisti hanno conquistato intere generazioni e hanno incarn…

Le canzoni di Lucio Battisti hanno conquistato intere generazioni e hanno incarnato lo spirito e i sogni del loro autore. Hanno dato spazio al privato facendolo diventare pubblico e collettivo, hanno fatto piangere, ridere, innamorare, pensare una moltitudine di ragazzi e ragazze.

Poi, alla fine degli anni Settanta, Battisti è diventato soltanto una voce, priva di corpo, lontana dal pubblico e dai media, cristallizzato nell’immagine del ragazzo con i capelli ricci e il foulard che non invecchia mai, come i suoi pezzi.

Questo e gli altri momenti della vita dell'artista sono raccontati, come in un puzzle, da Ernesto Assante in "Lucio Battisti".