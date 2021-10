Tiziano Ferro, Rosso relativo: le canzoni e la storia del primo album del cantautore di Latina, un disco da grandi numeri.

Uno degli album di maggior impatto nella storia della musica italiana. Rosso relativo di Tiziano Ferro è ormai una pietra miliare del pop nel nostro paese. E non solo perché ha presentato al pubblico uno dei talenti più brillanti degli ultimi venti e più anni, ma anche perché ha segnato in maniera evidente il sound stesso del pop italiano, aprendo le porte a sonorità R&B e urban che oggi rappresentano l’assoluta normalità, ma che all’epoca erano quasi un azzardo. Potremmo definirlo pioneristico? In un certo senso sì. E anche per questo è ancora adesso uno dei dischi più amati della carriera di Tiziano.

Tiziano Ferro

Storia e numeri di Rosso relativo di Tiziano Ferro

Nonostante una carriera di grandissimi numeri, il cantautore di Latina non è mai più riuscito, fino a questo momento, a raggiungere i risultati di quel disco d’esordio straordinario. Il suo primo album riuscì a vendere oltre due milioni e mezzo di copie, ottenendo piazzamenti non solo in Italia, ma anche nelle classifiche americane grazie a singoli come Xdono, ma anche la title track o Imbranato. In Europa Xdono fu addirittura il terzo singolo più venduto del 2002, dietro solo a brani di Eminem e Shakira. Paradossalmente, Rosso relativo non riuscì ad arrivare al primo posto nella classifica italiana, fermandosi al quinto.

Tale la portata dell’album, che mescolava pop, R&B contemporaneo e pop rap, grazie alla produzione avveniristica di Michele Canova, Alberto Salerno e Mara Maionchi, da essere ancora oggi riconosciuto come antesignano rispetto a tanti album tra i più venduti in questi anni.

Tiziano Ferro, Rosso relativo: le canzoni

Uscito in italiano e in spagnolo, ma anche con qualche registrazione dei principali singoli in altre lingue, come francese e portoghese, Rosso relativo vanta una tracklist ricca di canzoni diventate dei veri classici nella carriera dell’artista di Latina:

1 – Rosso relativo

2 – Xdono

3 – Imbranato

4 – Di più

5 – Mai nata

6 – Primavera non è +

7 – Il confine

8 – Boom Boom

9 – L’olimpiade

10 – Soul-dier

11 – Il bimbo dentro

Di seguito l’audio di Rosso relativo: