Laura Pausini, Tra te e il mare: le canzoni, la tracklist e i segreti del quinto album della cantante di Solarolo, uno dei suoi più grandi successi.

Il 15 settembre 2020 veniva pubblicato in Italia Tra te e il mare, quinto album in studio di Laura Pausini. Lanciato quattro giorni prima in Spagna e America Latina, è diventato in poco tempo uno dei dischi di maggior successo della carriera della cantante di Solarolo, oltre che uno degli album italiani più venduti al mondo, con 500mila copie solo in Italia. Andiamo a scoprire alcune curiosità su questo importante disco.

Tra te e il mare, uno degli album più amati di Laura Pausini

Pubblicato a due anni di distanza dal precedente disco, Tra te e il mare è composto da 14 tracce e venne anticipato qualche settimana prima dall’omonimo singolo scritto da Biagio Antonacci, uno dei pezzi ancora oggi più amati della carriera della cantante romagnola.

Laura Pausini

Si tratta di un lavoro fondamentale nella carriera di Laura, che abbandona le tematiche adolescenziali pur rimanendo centrata su temi come l’amore, la nostalgia e la voglai di reagire ai fallimenti. Trova spazio all’interno del disco un brano incentrato sulle favelas e dedicato a un bambino di 9 anni. Tra i pezzi più emozionanti dell’album c’è poi Viaggio con te, brano dedicato da Laura al padre Fabrizio (co-autore del testo) e premiato nel 2001 dal Premio Lunezia.

Tra te e il mare: la tracklist

Prodotto dalla stessa Pausini con KC Porter, Dado Parisini, Celso Valli e Alfredo Cerruti, l’album ha ottenuto ad oggi il disco di platino in Svizzera, in Spagna, negli Stati Uniti e ben quattro dischi di platino nel nostro paese.

Di seguito la tracklist:

1 – Siamo noi

2 – Volevo dirti che ti amo

3 – Il mio sbaglio più grande

4 – Tra te e il mare

5 – Viaggio con te

6 – Musica sarà

7 – Anche se non mi vuoi

8 – Fidati di me

9 – Ricordami

10 – Per vivere

11 – Mentre la notte va

12 – Come si fa

13 – Jenny

14 – The Extra Mile

Di seguito il video ufficiale di Tra te e il mare: