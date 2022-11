le canzoni del film con Lady Gaga e Bradley Cooper

Lady Gaga, A Star is Born: le canzoni del film con protagonista la cantante italo-americana insieme all’attore e regista Bradley Cooper.

Lady Gaga e Bradley Cooper sono i grandi protagonisti di A Star is Born, il pluripremiato film musicale che ha sbancato ai Golden Globe e agli Oscar nel 2019. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulle canzoni presenti nella pellicola, che hanno conquistato le classifiche di tutto il mondo raccolte in una soundtrack di straordinario successo.

A Star is Born: la colonna sonora di Lady Gaga

Pubblicato il 5 ottobre 2018 dalla Interscope Records, A Star is Born è l’album che raccoglie la soundtrack del film e presenta come interpreti principali proprio i due protagonisti della pellicola. Tra i musicisti che hanno collaborato alla registrazione e alla composizione ci sono artisti country come Lukas Nelson ma anche produttori pop come DJ Whyte Shadow. Non mancano nella colonna sonora anche i contributi di artisti del calibro di Mark Ronson, Diane Warren e Andrew Wyatt.

A Star Is Born, Lady Gaga e Bradley Cooper

A Star is Born ha raggiunto la prima posizione in 15 paesi in tutto il mondo e ha ottenuto sette nomination ai Grammy, con una vittoria per la miglior performance di un gruppo/duo pop grazie a Shallow. Di seguito il video ufficiale:

A Star is Born: le canzoni

Di seguito la tracklist dell’album con la colonna sonora del celebre film con Lady Gaga e Bradley Cooper:

1 – Black Eyes

2 – La Vie en Rose

3 – Maybe It’s Time

4 – Out of Time

5 – Alibi

6 – Shallow

7 – Music to My Eyes

8 – Diggin’ My Grave

9 – Always Remember Us This Way

10 – Look What I Found

11 – Heal Me

12 – I Don’t Know What Love Is

13 – Is That Alright?

14 – Why Did You Do That?

15 – Hair Body Face

16 – Before I Cry

17 – Too Far Gone

18 – I’ll Never Love Again