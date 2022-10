Bob Dylan, le canzoni d’amore più belle: i brani più emozionanti e toccanti scritti dal Menestrello sul sentimento che impreziosisce le nostre vite.

C’è qualcosa di speciale nelle canzoni d’amore di Bob Dylan. Le ballate del Menestrello sono piene di sentimento e di emozione. Ti fanno sentire come se fossi nella stanza con gli amanti, condividendo ciò che provano, la loro passione. Alcune delle canzoni d’amore più famose della sua carriera sono I Want You, She’s Funny That Way e To Make You Feel My Love. Ce ne sono però anche molte altre che vale la pena di conoscere. Ascoltiamo insieme alcune delle migliori.

Le più belle canzoni d’amore di Bob Dylan

Vero, nel corso della sua carriera Dylan ha saputo raccontare i cambiamenti della società, ha scritto capolavori pieni di politica e di ribellione. Ma non ha mai disdegnato anche delle canzoni d’amore straordinarie.

Nessuno cattura l’ambiguità e la passione dell’amore come Bob Dylan. I suoi brani sono sia devastanti che incoraggianti, e il suo tono ha una stanchezza che in un certo modo ti fa sentire ancora più ottimista. Se stai cercando un po’ di ispirazione musicale per una dedica speciale, ti suggeriamo alcune canzoni che potrebbero fare al caso tuo.

Le ballate d’amore di Bob Dylan

Partiamo da Make You Feel My Love. Questa canzone è stata coverizzata da tantissimi artisti nel corso degli anni. La versione originale di Dylan è però ancora la migliore. È una di quelle ballate malinconiche che ti strappano il cuore, ed è perfetta per ogni storia importante:

Passiamo a un classico del suo repertorio, Don’t Think Twice, It’s Alright. Questo brano ha un testo pieno di dolore e rimpianto, ma regala anche una sensazione di rassegnazione e accettazione che la rende ancora più potente.

I Believe in You è invece una dichiarazione d’amore romantica, e ti farà credere nell’amore di nuovo, mentre Lay Lady Lay è un invito sensuale in grado di far venire il batticuore. C’è poi You’re Gonna Make Me Lonesome When You Go, un addio triste ma ricco di sentimento:

E se I’ll Be Your Baby Tonight è un classico pezzo d’amore, perfetto per un lento, If Not for You è una bellissima dichiarazione d’amore, perfetta per chi sta vivendo una relazione a distanza.

Chiudiamo con It Ain’t Me Babe, una canzone su una rottura dolorosa, perfetta per chi si sente tradito. E infine con Love Sick, canzone perfetta per chi si sente assalito dalla malattia dell’amore. Un brano oscuro che Dylan canta con una disperazione che ti farà sentire ogni tipo di sentimento.