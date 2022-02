Le canzoni di Sanremo 2022 da dedicare al tuo amato o alla tua amata nel giorno di San Valentino.

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da poco, regalandoci tante emozioni e anche molte canzoni d’amore da poter utilizzare per le nostre dediche speciali nel giorno di San Valentino. La festa degli innamorati quest’anno può suonare con nuove note, da quelle della canzone vincitrice, Brividi, alle varie Sei tu e Perfetta così, brani dai testi semplici ma ricchi di significato e di frasi adatte per una dedica capace di far battere davvero il cuore.

San Valentino: le canzoni d’amore di Sanremo 2022 da dedicare

L’amore è quasi sempre al centro del Festival di Sanremo, e così è stato anche nel 2022. L’ultima edizione della kermesse ha infatti regalato tante nuove canzoni dedicate al sentimento più emozionante delle nostre vite. Se vuoi far comprendere alla tua ragazza quanto sia priva di difetti per te, la canzone giusta potrebbe essere Perfetta così di Aka 7even, il cui testo descrive un amore totale a una donna che toglie il fiato, perfetta in tutto, dall’aspetto fisico al cuore: “Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava, sei la persona a cui sono mancato, che anche a me mancava“.

Se la tua è una storia d’amore incentrata sulla passione, soprattutto quella carnale, la canzone giusta potrebbe invece essere la scatenatissima Chimica di Ditonellapiaga e Rettore, la più sensuale tra le hit presentate in questa edizione di Sanremo 2022: “Il mondo fuori è un ricordo alla fine, se ho gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra“.

Donatella Rettore

Molto più romantica e incentrata su un amore maturo, che di certo non è solo una questione di chimica, è quello raccontato da Elisa nella sua O forse sei tu. Un testo profondo e pieno di immagini splendide, perfetto per chi voglia fare una dedica importante al partner con cui si è già condivisa buona parte della vita, ma che ancora riesce a far battere il proprio cuore non come nei primi giorni della storia, ma in una maniera diversa, e forse più vera: “Ti capirei se non dicessi neanche una parola, mi basterebbe un solo sguardo per immaginare il mare blu“.

Elisa Toffoli

Ha vinto il premio per il miglior testo nell’ultima edizione della kermesse, cosa non semplice per una canzone d’amore. Ma le parole scritte da Fabrizio Moro sono state talmente sentite da emozionare davvero tutti. Sei tu è stata scritta dal cantautore romano per una persona molto speciale, che è riuscita a permettergli di rimanere in piedi in un momento difficile come quello della pandemia. Anche in questo testo di frasi davvero speciali da poter dedicare alla persona amata se ne possono trovare moltissime: “Sei tu che mi inietti nel sangue il destino e accompagni i miei passi come fossi un bambino, sei la cosa più bella che ho sempre difeso e hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso“.

Fabrizio Moro

Sottovalutata, probabilmente perché è più facile giudicare l’abito che non il monaco al suo interno, ma Tuo padre, mia madre, Lucia di Giovanni Truppi è sicuramente la canzone d’amore più profonda e poetica di questo Festival di Sanremo 2022. Un brano speciale da dedicare solo a persone che fanno davvero battere il cuore, per poter dedicare una frase così significativa: “Amarti è credere che quello che sarò sarà con te“.

Altra splendida canzone d’amore è Voglio amarti di Iva Zanicchi, un brano che pone l’attenzione su quanto anche con l’avanzare dell’età del tempo sia importante mantenere la passione e quella voglia di stare con il proprio partner, in tutti i sensi: “Voglio amarti per quello che hai nel cuore, e sentirmi ancora viva in te“.

Iva Zanicchi

Per chi cerca un’altra poesia, più malinconica, forse, ma sempre ricca di sentimento, può invece optare per Inverno dei fiori di Michele Bravi. Una canzone d’amore totale, capace di descrivere la forza di un amore vero, in grado di togliere tutto e dare ancora di più, in grado di lenire ogni ferita ed esaltare ogni sorriso. Un amore ancora tutto da vivere: “Insegnami come si fa a non aspettarsi niente, a parte quello che si ha, a bastarsi sempre“.

E chiudiamo con la canzone più scontata, ma inevitabile: Brividi di Mahmood e Blanco. Un brano che racconta quanto l’amore ci renda forti e fragili allo stesso tempo, un testo che non nasconde le difficoltà di un amore, ma ne sottolinea anche l’importanza. Un sentimento per cui vale la pena combattere e insistere: “Nudo con i brividi a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia“.