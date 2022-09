le canzoni cantate a Roma

Renato Zero, la scaletta dei concerti al Circo Massimo di Roma nel 2022: tutte le canzoni scelte dall’artista.

Il re dei sorcini è tornato. Con la data del 23 settembre Renato Zero ha dato il via alla residency più importante della sua carriera. Il cantautore romano si è concesso infatti il lusso, in questo 2022, di non partire per un vero tour, ma di mettere radici nella sua città, e in uno dei luoghi simbolo in assoluto, di quelli ce solo un artista come lui può pensare di riempire: il Circo Massimo. Ma qual è la scaletta preparata dalla voce de I migliori anni della nostra vita?

Renato Zero al Circo Massimo nel 2022

Un grandissimo esordio quello del Renatone nazionale, che ha aperto il 23 settembre la sua serie di sei concerti straordinari al Circo Massimo di Roma, uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Un grande regalo che si è voluto concedere superati i 70 anni.

Renato Zero

La prima data è andata in scena il 23 settembre, regalando un atteso spettacolo con tante sorprese e mille emozioni differenti per i suoi fan. Ma non è finita qui. L’artista concederà una replica il 24, 25, 28, 30 settembre e 1° ottobre, per un totale di sei concerti che resteranno per sempre indimenticabili.

Renato Zero: la scaletta dei concerti di Roma

Con un repertorio come quello di Renato, è possibile che in tutte le sei date possano esserci nuove canzoni e tante sorprese. Basti pensare che nel primo appuntamento ha voluto con sé amici come Jovanotti e Fabrizio Moro, e che altri sono attesi per i prossimi giorni. Sarà una grande festa, ma se vogliamo farci un’idea di cosa ci aspetta, ecco le possibili canzoni:

– Il mercante di stelle

– Per non essere così

– Niente trucco stasera

– Artisti

– L’equilibrista

– Mai più da soli

– Viaggia

– Cercami

– Emergenza noia

– Sogni di latta

– Che fretta c’è

– Dimmi chi dorme accanto a me

– Questi anni miei

– La culla è vuota

– Magari

– Ho dato

– Mentre aspetto che ritorni

– Ed io ti seguirò

– La tua idea

– Nei giardini che nessuno sa

– Figli tuoi

– Madame Chi

– Via dei martiri Vivo

– Uomo, no!

– Non sparare

– Il carrozzone

– Ufficio reclami

– Triangolo

– Si sta facendo notte

– Rivoluzione

– Quanto ti amo

– Tutti sospesi

– Quattro passi nel blu

– La vetrina

– Amico assoluto

– Casal de’ Pazzi

– Il cielo