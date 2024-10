Le campionesse di Reazione a Catena dicono addio: le Volta Pagina lasciano dopo un trionfo record.

Le campionesse del quiz Rai “Reazione a Catena”, conosciute come le Volta Pagina, hanno deciso di ritirarsi dalla trasmissione dopo aver realizzato un’impresa senza precedenti: oltre 300.000 euro vinti in 31 puntate consecutive. Rosa, Anna Laura e Antonella, originarie di Reggio Emilia, sono diventate la squadra con il maggior successo nella storia del programma, totalizzando 15 vittorie durante la loro partecipazione. Nonostante i risultati straordinari, il 7 ottobre, nel corso di una puntata condotta da Pino Insegno, è stato annunciato il loro ritiro.

Il motivo principale della decisione di abbandonare il programma è legato agli impegni lavorativi delle concorrenti. Dopo un lungo periodo di registrazioni a Roma, le tre non potevano più assentarsi dal lavoro, compromettendo così il loro equilibrio tra vita privata e partecipazione al quiz. Sui social media, la loro uscita ha scatenato una polemica tra i sostenitori delle Volta Pagina e coloro che le criticarono, sostenendo che le prove fossero troppo semplici rispetto al passato o agli avversari.

Pino Insegno ha cercato di chiarire la situazione durante la puntata, sottolineando gli ascolti positivi del programma. Nonostante le polemiche, il conduttore ha anche fatto notare che le critiche social non hanno influito sulla decisione delle campionesse di ritirarsi. Le Volta Pagina hanno spiegato di aver lavorato duramente per perfezionare le loro abilità, dedicando gran parte del loro tempo libero a studiare le edizioni passate e creando un database che raccoglieva parole e intuizioni utili per le varie prove del quiz.

Hanno descritto il quiz come un vero e proprio hobby, dedicandosi a sessioni di allenamento via internet in orari variabili, mostrando l’impegno e la passione che le ha portate a ottenere tali risultati. Con il loro ritiro, si chiude un capitolo di grande successo di “Reazione a Catena”, che ha affascinato il pubblico e ha contribuito a rendere il programma un punto di riferimento della tv italiana. Le Volta Pagina rimarranno nella memoria dei telespettatori per il loro incredibile percorso e le sfide affrontate.