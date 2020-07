A un anno dall’ingresso del Teatro Mario Del Monaco di Treviso, la famiglia del Teatro Stabile del Veneto si allarga ancora: le camere di commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo entrano come nuovi soci del Teatro. L’assemblea dei soci ha infatti deliberato unanimemente a favore dell’ingresso delle tre camere di commercio del Veneto come nuovi soci del Teatro. La compagine societaria composta da Regione del Veneto, Comune di Venezia, Comune di Padova, Comune di Treviso e Provincia di Padova, si è riunita oggi in Palazzo Balbi a Venezia, presenti il presidente della Regione Luca Zaia, il sindaco del Comune di Treviso, Mario Conte, l’assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, la presidente della commissione cultura del Comune di Venezia Giorgia Pea, il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e l’assessore alla Cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari.

