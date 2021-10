Sono un cliente assiduo di Amazon. Utilizzo con frequenza e con soddisfazione la sua piattaforma per fare acquisti di vario tipo. Anche per questo le notizie degli ultimi giorni sono disturbanti, se mi passate il termine.

Un’inchiesta della Reuters, che ha esaminato migliaia di pagine di documenti interni alla società, evidentemente passati da un dipendente, ha dimostrato che ad Amazon, in maniera sistematica, manipolano i risultati delle ricerche per favorire i propri prodotti e danneggiare i competitor; inoltre c’è un team dedicato che utilizza di nascosto i dati dei prodotti rivali (quanto vengono acquistati e da chi) per fare loro concorrenza. Poco più di anno fa, il 29 luglio, durante la famosa testimonianza dei capi della Silicon Valley al Congresso americano, l’allora Ceo, Jeff Bezos, disse che ad Amazon c’era una regola precisa sul non fare concorrenza sleale, ma che non poteva garantire che non fosse mai stata violata. Ora emerge che non è stata violata: infatti fare concorrenza sleale, e modificare i risultati delle ricerche che effettuiamo non facendoci comprare i prodotti migliori, è la regola.

L’inchiesta della Reuters si riferisce all’India, il secondo mercato più importante per Amazon: è così anche altrove? In Italia? A questo va aggiunto che il sito di inchieste The Markup ha dimostrato che in almeno 3 casi su 4 i prodotti che vediamo in cima sono sponsorizzati, quindi sono visibili perché hanno pagato Amazon, ma il consumatore non viene avvertito. Pensa che siano i migliori. Un inganno, insomma. Tollerabile? No.

A Washington un gruppo di senatori democratici e repubblicani ha presentato una proposta di legge per vietare espressamente queste pratiche, che in realtà dovrebbero essere già vietate. Da utente di Amazon sono deluso: il servizio è perfetto, ma taroccato. Come già accade per Facebook, per fare più profitti in Silicon Valley l’inganno sta diventando la regola.