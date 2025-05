Le borse si stabilizzano dopo la corsa di settimana scorsa

Le borse riaprono dopo una settimana positiva, recuperando totalmente il calo iniziato il 2 aprile, giorno in cui Trump annunciò dazi globali. L’indice Ftse Mib di Milano, dopo un incremento del +1,92% venerdì, apre oggi a -0,10%, con una perdita dal 3 aprile del -0,40%. In Europa, andamenti contrastati: il Dax di Francoforte guadagna +0,40%, mentre il Cac40 di Parigi segna -0,40%. Le borse asiatiche sono per lo più chiuse per festività, con Sydney in calo di quasi l’1% dopo la rielezione di Anthony Albanese. Il future sull’indice S&P 500 di New York scende dello 0,5% dopo nove sedute di rialzo consecutive, fenomeno che si è verificato solo 31 volte nella storia della borsa statunitense.

Dopo un calo che ha colpito simultaneamente azioni, titoli di Stato e dollaro, la ripresa è avvenuta grazie a diversi fattori: la pausa di 90 giorni sui dazi, una retrocessione riguardante smartphone e chip dalla Cina, oltre a dati economici migliori delle attese. Le trimestrali delle grandi aziende e le nuove assunzioni in aprile sono calate rispetto a marzo, da 185mila a 177mila, ma sopra le previsioni di 138mila. Il petrolio, invece, non ha recuperato, scivolando sotto i 60 dollari al barile a causa di un peggioramento atteso nella domanda globale e un aumento della produzione deciso dall’Opec Plus.

A Piazza Affari, i titoli energetici sono in calo, con Eni a -1,64%. Shell sta considerando un’aggregazione con BP. Nel paniere principale, Maire sale del +3,60%, avendo ottenuto nuovi contratti in Asia centrale ed Europa per 1,1 miliardi di dollari.