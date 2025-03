Le borse guadagnano terreno dopo il calo dell’inflazione negli Stati Uniti

I mercati finanziari sono influenzati da due forze opposte: i dazi statunitensi su acciaio e alluminio, che hanno causato una discesa dei mercati, e le prospettive di una tregua tra Ucraina e Russia, che invece li sostengono. Attualmente, la seconda forza sembra prevalere, con il Ftse Mib di Milano che segna un incremento dell’1,63%, portando il bilancio mensile a un incremento di circa l’1%. L’indice Vix, che misura la volatilità, ha registrato una diminuzione del 5% dopo un aumento di oltre il 70% nell’ultimo mese. Anche le borse americane si aspettano un’apertura in rialzo di circa l’1% dopo aver subito le conseguenze dei dazi. Nell’ultimo mese, l’S&P 500 è sceso di quasi il 9%, mentre il Nasdaq di oltre il 12%.

Un elemento che ha migliorato le aspettative è il dato sull’inflazione negli Stati Uniti, con l’aumento annuale dei prezzi al consumo che è calato dal 3% al 2,8%, leggermente al di sotto delle aspettative. Questo potrebbe consentire alla Fed di prendere in considerazione nuovi tagli ai tassi d’interesse, con il mercato che punta su tre riduzioni entro fine anno.

A Piazza Affari, si segnala il calo di Erg (-7,1%) dopo la revisione delle stime di crescita a causa dell’approccio cauto degli Stati Uniti sulle politiche verdi. Leonardo segna -1,03% dopo un periodo di forte crescita. Al contrario, la Popolare di Sondrio guadagna +3,33% grazie a un piano industriale focalizzato su una distribuzione dei dividendi sostenibile. Prysmian, in testa con +5,71%, ha affermato che i suoi stabilimenti negli Stati Uniti non sono danneggiati dai dazi. Altre aziende, come Puma e Inditex, mostrano forti perdite a causa di vendite in calo.