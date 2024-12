Le borse europee recuperano nel finale mentre Wall Street accelera

Le borse europee hanno registrato un recupero nel finale di una giornata al ribasso. A Milano, l’indice Ftse Mib ha chiuso praticamente invariato con una flessione dello 0,06%, segnando tuttavia una contrazione settimanale del 3,27%. Anche i mercati di Londra, Francoforte e Parigi hanno mostrato cali moderati. In controtendenza, Wall Street ha visto i suoi principali indici salire di oltre l’1,5% dopo un’apertura negativa.

Il calo delle borse nei giorni precedenti è stato influenzato dalla riunione di politica monetaria della Fed, durante la quale i membri hanno previsto solo due riduzioni dei tassi nel 2025, rispetto alle quattro ipotizzate in precedenza. Questo ha comportato una rivalutazione delle aspettative sul futuro della politica monetaria americana. Un elemento determinante per questo cambiamento di rotta è stato il dato sull’inflazione PCE per novembre, pari al 2,4% per la misura principale e al 2,8% per la componente core, entrambe inferiori alle attese.

Oggi è una giornata nota come “il giorno delle 4 streghe,” durante la quale scadono contratti futures e opzioni su azioni e indici. Gli investitori devono decidere se rinnovare o meno questi strumenti derivati, il che porta a forti oscillazioni nei mercati difficili da interpretare.

Il prezzo del petrolio ha registrato un lieve calo dello 0,6%, con il Brent scambiato a 72,44 dollari al barile; nella settimana, il calo supera il 2%. Sono emerse anche dichiarazioni del presidente eletto Trump, che ha riferito sul suo social Truth che ha esortato l’Unione Europea a compensare il loro significativo deficit commerciale con gli Stati Uniti tramite acquisti su larga scala.

In sintesi, i mercati europei hanno mostrato segni di recupero mentre gli investitori cercano di navigare tra le aspettative economiche e le fluttuazioni di mercato dovute a scadenze finanziarie significative. Le indicazioni provenienti dalla Federal Reserve e i dati economici recenti continuano a influenzare le decisioni di investimento e le prospettive economiche.