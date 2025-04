Le borse europee partono in calo, Hong Kong perde il 2%

Le trattative tra Europa e Stati Uniti riguardo ai dazi non hanno portato a risultati concreti, causando un ribasso nelle borse europee dopo un periodo di recupero. I principali mercati registrano perdite: Milano, Francoforte e Parigi scendono di circa lo 0,8%, mentre Londra arretra dello 0,3%. Domani la Banca centrale europea è attesa a un nuovo taglio dei tassi d’interesse nell’area euro di 25 punti base, portandoli al 2,25%. Tuttavia, i mercati sembrano essere più influenzati dalla situazione geopolitica che dai dati fondamentali dell’economia.

Nel frattempo, è stato pubblicato l’aggiornamento sul Pil cinese per il primo trimestre, il quale mostra una crescita del 5,4%, superando le aspettative, con una produzione industriale in aumento del 7,7%, il massimo negli ultimi quattro anni. Nonostante questi risultati, le borse asiatiche non reagiscono positivamente e si trovano in territorio negativo. Tokyo ha registrato un calo dell’1%, mentre Hong Kong ha visto una diminuzione più significativa del 2%, con il settore tecnologico colpito dall’allerta di Nvidia, il gigante americano dell’intelligenza artificiale, che ha annunciato una perdita di 5,5 miliardi sugli utili del primo trimestre del 2025 a causa delle restrizioni sulle esportazioni di chip verso la Cina.

In questo scenario, continua la corsa dell’oro, considerato un bene rifugio, che raggiunge un nuovo record storico a 3.289 dollari l’oncia.