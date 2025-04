Le borse europee partono con forza, Milano guadagna il 2%

Le borse europee aprono in forte rialzo, influenzate dalla chiusura positiva di Wall Street e delle borse asiatiche. L’indice Ftse Mib di Milano segna un incremento dell’1,88%, allineandosi a Francoforte, Parigi e all’Eurostoxx 50, sebbene il bilancio di aprile per Piazza Affari rimanga negativo, con un calo dell’8,7%. Questo rialzo è in parte dovuto all’annuncio di una pausa nei dazi americani sui prodotti tecnologici cinesi, attualmente fermi al 20%. La borsa di Hong Kong ha guadagnato l’1,97%, con titoli tecnologici come Xpeng e Nio (+6%), Alibaba (+4,76%) e Lenovo (+2,99%) in evidenza. L’indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso a +1,27%.

Oggi i titoli di Stato americani saranno monitorati, poiché l’aumento del rendimento, intorno allo 0,50% la scorsa settimana, ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori. Attualmente, il rendimento del T-Bond decennale è stabile al 4,47%. Il dollaro continua a scendere, con l’euro che supera 1,1420 dollari, segnando un incremento del 10%. L’oro ha mantenuto livelli record, a 3.230 dollari all’oncia, mentre il petrolio si è stabilizzato dopo un calo di circa 10 dollari al barile, con il Brent a 64,5 dollari.

A Piazza Affari, tutti i 40 titoli del Ftse Mib sono in positivo. Tra questi, Mps (+2,20%) e Mediobanca (+3,37%) sono sotto i riflettori, poiché il Consiglio dei ministri ha deciso di non esercitare i poteri speciali “golden power” sull’operazione di offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca, consentendo quindi la prosecuzione dell’operazione.