Le borse europee frenano, sguardi puntati su Saipem a Piazza Affari

Le borse europee oscillano le loro performance il giorno dopo le elezioni tedesche, con prospettive di un nuovo governo di coalizione che esclude liberali, verdi e estrema destra. Milano mostra un lieve rallentamento, scendendo sotto la parità a -0,01%; Parigi è la peggiore con -0,8%, mentre Francoforte si distingue come la migliore con un incremento dello 0,34%, sostenuta dai titoli industriali e in particolare da quelli della difesa, come Rheinmetall che guadagna quasi il 5%.

A Piazza Affari, la notizia di maggior rilievo è l’accordo di fusione tra Saipem e la norvegese Subsea7, creando un colosso nei servizi per l’energia. La nuova entità, Saipem7, avrà un portafoglio ordini di 43 miliardi di euro e 45.000 dipendenti, con Alessandro Puliti, attuale CEO di Saipem, come leader. Tuttavia, i mercati reagiscono in modo contrastato: Saipem scende dell’1,25% mentre Subsea registra un aumento di oltre il 3,5%.

Sul fronte tecnologico, Apple ha annunciato un piano di investimento di oltre 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, promettendo 20.000 nuove assunzioni. Anche in questo caso, i mercati non mostrano un entusiasmo particolarmente elevato, con il titolo che segna un incremento dello 0,6% in una giornata caratterizzata da andamenti contrastanti per gli indici americani.