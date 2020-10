Ospiti (in modalità smartworking, of course) della trasmissione Jimmy Kimmel Live, le BLACKPINK hanno risposto ad una serie di domande fra cui un commento a caldo sulla collaborazione con Cardi B.

“Ascoltiamo sempre le sue canzoni, siamo sue grandi fan. Quando abbiamo sentito che avrebbe fatto parte del nostro album abbiamo iniziato a gridare e a saltare su e giù”.

Il conduttore gli ha poi chiesto come mai si chiamano semplicemente ‘BLACKPINK‘ e come mai il loro nuovo album si intitola The Album. Domanda che mi sono posto anche io, in realtà.

“Il rosa e il nero sono i due colori che meglio ci rappresentano, siamo molto femminili ma allo stesso tempo siamo anche molto selvagge. Così abbiamo pensato che BLACKPINK sia il nome che descrive meglio questo concetto. Abbiamo una canzone intitolata ‘Pretty Savage‘, che si associa con ‘black e pink’, quindi pensiamo che ci descriva al meglio”.

E ancora:

“L’album? Avevamo un po’ di idee ma alla fine sapevamo che i nostri fan stavano aspettando da così tanto per il nostro album che abbiamo deciso di scegliere qualcosa che lo descrivesse in toto. BLACKPINK: The Album suona semplice e diretto”.

Più diretto di così.

Ecco tutta l’intervista da Jimmy Kimmel.