La pandemia mondiale non ha scalfito le BLACKPINK che continuano imperterrite la promozione mondiale di How You Like That, il loro nuovo singolo che anticipa l’album.

E dopo aver visto la loro prima esibizione in mezzo ad una scenografia che ricordava una giungla (il video lo potete recuperare sotto), Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé si sono esibite con How You Like That anche al The Tonight Show: At Home Edition di Jimmy Fallon ed allo Show Music Core in Corea.

Il video ufficiale – uscito lo scorso 26 giugno – ha circa 270 milioni di visualizzazioni.