Fido e Micio possono subire un incidente e conoscendo le basi di pronto soccorso per cani e gatti possiamo salvargli la vita, vediamo cosa fare.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanti pericoli può correre quest’ultimo nel corso della sua vita, e come Fido o Micio possano rimanere feriti a causa di un incidente.

Essendo noi i loro “tutori” è compito nostro effettuare un primo soccorso per poter aiutare la nostra palla di pelo in queste situazioni. Ma sappiamo davvero cosa fare quando il nostro amico a quattro zampe ha un incidente? Vediamo insieme nel seguente articolo quali sono le basi del pronto soccorso per cani e gatti.

Incidente cani e gatti: basi di pronto soccorso

I nostri amici a quattro zampe possono facilmente rimanere feriti a causa di incidenti come: incidenti stradali, scontri con altri animali, lesioni causate da esseri umani spregevoli o cadute dall’alto (soprattutto per il felino).

Per questo motivo è molto importante sapere come agire quando ci ritroviamo in tali situazioni. Nello specifico come prestare le prime cure alla nostra palla di pelo quando rimane ferito.

L’esperta Ylenia Márquez, specialista dell’Ospedale Veterinario Specialistico dell’Università Nazionale Autonoma del Messico, ci propone alcune raccomandazioni su come prestare un primo soccorso alle nostre palle di pelo.

Secondo l’esperta la prima cosa da fare è valutare la situazione di pericolo del nostro amico a quattro zampe, la gravità della salute di quest’ultimo.

Dopodiché, bisogna contattare il proprio veterinario, il quale potrà, già telefonicamente, guidarci su come affrontare la situazione.

Nel caso in cui il nostro cane o il nostro gatto presentasse ferite sanguinanti, è molto importante coprire immediatamente queste ultime con delle garze, per evitare infezioni.

In caso di soffocamento, invece, è molto importante agire velocemente effettuando la manovra di Heimlich sul cane o sul gatto.

Se il nostro amico peloso è cosciente e tossisce per espellere il corpo estraneo che gli ostruisce le vie aeree, possiamo provare, se Fido o Micio ce lo permettono, ad aprire la bocca e con le dita estrarre il corpo estraneo (se presente).

Nel caso in cui i nostri amici a quattro zampe ingeriscano delle sostanze tossiche (cloro, detergenti, ecc…) bisogna immediatamente portare il gatto o il cane dal veterinario più vicino, o all’ospedale veterinario più vicino e fare attenzione, durante il viaggio in auto, a garantire una buona ventilazione all’animale.

Infine se le condizioni del nostro amico a quattro zampe sono molto gravi, bisogna chiedere un aiuto immediato in modo tale che Fido o Micio possano essere curati al più presto.