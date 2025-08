Le banche europee risorgono: tassi e profitti in crescita

Il settore bancario europeo sta vivendo una fase di rinascita che non si verificava dal 2008, grazie all’aumento dei tassi di interesse a lungo termine che ha portato a utili senza precedenti. Le azioni di istituti come HSBC, Barclays, Santander e Unicredit hanno raggiunto massimi storici, riflettendo un cambio di tendenza significativo per un settore che ha storicamente faticato a recuperare competitività rispetto alle banche statunitensi.

I recenti tassi di interesse elevati hanno rivoluzionato le entrate delle banche, creando un contesto favorevole e spingendo le istituzioni ad adottare pratiche più efficienti. Nonostante un calo momentaneo dei titoli di HSBC dovuto a risultati inferiori alle aspettative, l’indice Stoxx 600 delle banche europee è in crescita del 34% dall’inizio dell’anno, superando le controparti statunitensi.

Attualmente, molte banche europee hanno rivisto le loro valutazioni fino ad allinearsi al valore contabile, un netto contrasto rispetto ai multipli più alti delle principali banche americane. Dopo la crisi finanziaria, le banche del continente hanno accumulato riserve di capitale che limitarono i dividendi, affrontando difficoltà operative in un contesto di tassi bassi per un lungo periodo.

La pandemia ha innescato una svolta, con le banche centrali che hanno incrementato i tassi per combattere l’inflazione. Ciò ha migliorato il margine di interesse netto, ovvero la differenza tra le entrate dai prestiti e il costo dei depositi. Tuttavia, permangono incertezze sul futuro delle banche europee, che si stanno adattando a nuovi modelli di business, incluse attività di gestione patrimoniale, mentre le sfide politiche potrebbero limitare la loro crescita.