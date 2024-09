Le Bahamas nel programma Transcultura dell’UNESCO

Negli ultimi anni, cultura, creatività e turismo hanno trovati nuovi punti d’incontro, ma esiste ancora un potenziale non sfruttato che potrebbe contribuire a un’offerta turistica e culturale più distintiva e sostenibile. Il programma Transcultura UNESCO, finanziato dall’Unione Europea, punta a valorizzare la cultura e la creatività nei Caraibi come motori per uno sviluppo sostenibile, con un focus particolare sul turismo. Questo programma ha identificato, nelle Bahamas, risorse che possono avere un impatto positivo sull’industria culturale, creativa e turistica, rendendole più allineate al contesto culturale locale e meno dipendenti dal turismo di massa.

Tra queste risorse, una delle principali è la tradizione nella lavorazione della paglia, espressione del patrimonio bahamiano. Questa disciplina, che affonda le radici nella cultura della diaspora africana, lega profondamente la comunità alle sue origini storiche. L’artigianato della paglia, attivo nelle Family Islands da oltre due secoli, rappresenta un’industria sostenibile che offre un’ampia varietà di stili di intreccio e oggetti sia design che pratici. Creative Nassau si occupa della salvaguardia e della promozione di questa tradizione, offrendo corsi per la formazione di nuovi artigiani.

Un’altra risorsa fondamentale è il Clifton Heritage National Park, situato a Nassau, che conserva la memoria storica di tre importanti gruppi culturali: i lucayan, i lealisti e gli africani. Fondato nel 2004 e aperto al pubblico nel 2009, il parco funge da oasi di storia e natura. L’area offre sentieri immersi in una varietà di ecosistemi, oltre a testimonianze degli insediamenti storici. Qui gli visitatori possono praticare diverse attività, come escursioni, snorkeling e birdwatching.

Queste risorse contribuiscono a un turismo che è più rispettoso della comunità locale e consapevole del territorio.

