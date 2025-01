Le azioni, i gol, la partita

Un gol di rigore di Dovbyk al 98′ consente alla Roma di ottenere un pareggio 2-2 contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo bloccato e una ripresa più dinamica. I giallorossi sono riusciti a segnare per primi con Saelemaekers al 58′. Tuttavia, i padroni di casa hanno risposto prontamente, prima con Dallinga al 61′ e poi con Ferguson che ha segnato su rigore al 65′. L’attaccante ucraino Dovbyk ha poi segnato il gol del pareggio all’ultimo minuto.

La partita si apre con un’occasione per il Bologna al 10′, quando Dallinga entra in area ma il tiro viene parato da Svilar. Al 27′, Holm mette un buon pallone in mezzo, ma Mancini interviene prontamente. A metà del primo tempo, Roma ha diverse opportunità, tra cui un tiro da Paredes e un colpo di testa di Dovbyk, ma entrambi vanno a vuoto. Il primo ammonito è Miranda per un fallo su Koné al 33′. Dybala, poco dopo, prova un tiro alto sopra la traversa.

La ripresa inizia con una bella azione di Dominguez, che salta Hummels, ma Paredes riesce a fermarlo. Svilar para un tentativo di Freuler, e al 58′, Saelemaekers porta la Roma in vantaggio con un tiro di sinistro, approfittando di un errore del portiere Skorupski. Tuttavia, il vantaggio dura poco: al 61′, un contropiede porta Dallinga a segnare il gol del pareggio. Passano solo cinque minuti e il Bologna completa la rimonta: un fallo di Pellegrini su Odegaard in area porta al rigore trasformato da Ferguson.

Il Bologna continua a spingere in cerca di un terzo gol, ma svanisce l’opportunità. Ranieri effettua numerosi cambi per cercare di modificare l’andamento della partita, inserendo giocatori freschi come El Shaarawy e Pisilli. Con il tempo che scorre, la Roma ottiene un rigore al 98′ grazie a un fallo di mano di Lucumì. Dovbyk trasforma il penalty, fissando il punteggio finale sul 2-2. In classifica, il Bologna sale a 29 punti, mentre la Roma rimane a 24 punti.