Le azioni del governo e la data cruciale

Gli occhi sono puntati sulla Corte di Appello di Milano, che il 15 gennaio dovrà decidere sui domiciliari per Mohammad Abedini Najafabadi, cittadino iraniano di 38 anni, arrestato il 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa. L’arresto è avvenuto su richiesta della giustizia americana a causa dell’accusa di terrorismo e della violazione delle leggi statunitensi riguardanti l’esportazione di tecnologie elettroniche verso l’Iran. Attualmente, Najafabadi è detenuto presso il carcere di Opera.

Dopo il parere negativo del procuratore generale di Milano, la Corte di Appello affronterà anche la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, i quali hanno già dichiarato di opporsi a un’eventuale liberazione dell’iraniano. Il caso di Najafabadi è complicato ulteriormente dall’arresto della giornalista Cecilia Sala in Iran, e le autorità italiane stanno monitorando la situazione con cautela. Se si decidesse di intervenire politicamente, si mira a farlo entro il 20 gennaio, giorno in cui Joe Biden lascerà la Casa Bianca per Donald Trump.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, potrebbe avere un ruolo cruciale, poiché secondo il Codice di procedura penale italiano, la richiesta di revoca delle misure cautelari può essere avanzata dal ministro stesso. Questo processo avverrà in coordinamento con il governo, in particolare con la premier Giorgia Meloni, che ha convocato un vertice per discutere del caso di Cecilia Sala.

Tra le considerazioni da parte del ministero c’è l’accusa americana contro Najafadi di essere un tecnico dei droni e di aver contribuito a rifornire un’organizzazione terroristica, la quale non è però riconosciuta come tale nell’elenco dell’Unione Europea. Informatori indicano che un eventuale intervento del ministro potrebbe avvenire solo dopo la decisione della Corte riguardo i domiciliari.

Nel frattempo, l’Iran ha lanciato un avvertimento all’Italia, definendo l’arresto di Abedini come un “atto illegale” che potrebbe danneggiare le relazioni bilaterali. L’autorità iraniana ha richiesto all’Italia di rifiutare la politica statunitense di “presa di ostaggi” e di lavorare per il rilascio di Abedini.