Le attrazioni imperdibili in Italia nel 2023 secondo TripAdvisor

Nel 2023, l’Italia ha accolto circa 68 milioni di visitatori internazionali, consolidandosi come una delle destinazioni preferite al mondo. Secondo i dati dell’ISTAT, il Paese si posiziona al terzo posto per pernottamenti, raggiungendo 234 milioni di notti, subito dopo Stati Uniti e Spagna.

Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l’economia italiana, contribuendo per oltre il 5% al PIL del Paese e supportando il 6% della forza lavoro. L’Italia, famosa per la sua ricchezza culturale e storica, detiene il primato mondiale di siti patrimonio dell’umanità Unesco, con 55 riconoscimenti di cui 12 dedicati al patrimonio culturale immateriale.

Secondo TripAdvisor, uno dei principali portali di recensioni di viaggi, l’attrazione di punta per i turisti è il Colosseo, che conquista il primo posto con un punteggio di 4,6 su 5, frutto di oltre 150.000 voti. Segue il Pantheon, anch’esso a Roma, che registra un punteggio leggermente superiore, 4,7, ma con 80.000 voti.

Al terzo posto si trova il Duomo di Milano, seguito dalla Fontana di Trevi, altro simbolo di Roma. A chiudere la top ten ci sono il Piazzale Michelangelo e le Gallerie degli Uffizi, entrambe a Firenze, a dimostrazione della varietà e della bellezza del patrimonio artistico italiano che continua a attrarre turisti da ogni parte del mondo.