le assegnazioni e gli ospiti della semifinale

X Factor 2022, le assegnazioni della sesta: quali canzoni ascolteremo durante il nuovo appuntamento dal vivo del programma.

Ci siamo. L’avventura di X Factor 2022 si avvia alla conclusione. Con la puntata di giovedì 1° dicembre, il talent saluta il Teatro Repower di Milano con un ultimo grande appuntamento, una semifinale arricchita da due grandi ospiti e dal consueto straordinario spettacolo. Dopo le grandi emozioni dell’ultima puntata, con una doppia eliminazione che ha privato Dargen dei suoi cari Disco Club, stavolta i superstiti si giocano il tutto per tutto. Solo in quattro arriveranno fino all’appuntamento finale: chi riuscirà a realizzare il proprio sogno? Scopriamo insieme i dettagli su questo penultimo Live.

Gli ospiti della semifinale di X Factor

Saranno due i grandi ospiti di questa semifinale. Uno dei due è una vecchia conoscenza non tanto del talent, quanto del padrone di casa di questa edizione di X Factor. E ovviamente ci riferiamo a Fedez. Di chi si tratta? Di Tananai, la rivelazione dell’ultimo Sanremo, al debutto nel talent per presentare il suo primo album, uscito lo scorso venerdì.

Tananai, Rave eclissi

L’altro ospite è un ospite internazionale. Poeta, performer, artista: Kae Tempest. Un personaggio in Italia ancora poco conosciuto, ma di culto in buona parte del mondo anglosassone. Insomma, ancora una volta con l’avvicinarsi della finale si alza l’asticella, in tutti i sensi.

Le assegnazioni della semifinale di X Factor 2022

Per quanto riguarda le assegnazioni, c’è ancora il massimo riserbo. A poche ore dall’inizio della semifinale, non sappiamo quali saranno le canzoni che presenteranno in questa straordinaria serata di musica i ragazzi ancora in gara.

Vale la pena ricordare che sono arrivati fino a questa intensissima semifinale gli Omini e Linda per il team di Fedez, i Santi Francesi per quello di Rkomi, i Tropea per quello di Ambra e Beatrice Quinta per Dargen D’Amico. I pronostici della vigilia e gli occhi puntati sono tutti, dunque, sul roster di Fedez, visto che nelle ultime edizioni è diventata consuetudine mandare in finale un artista per ogni giudice. Riuscirà il rapper a resistere al “malocchio”?