le assegnazioni e gli ospiti del quinto Live

X Factor 2022, le assegnazioni della quinta puntata: quali canzoni ascolteremo durante il nuovo appuntamento dal vivo del programma.

Prosegue l’avventura di X Factor 2022. Dopo aver vissuto con mille emozioni il Live dedicato alla presentazione degli inediti, nel quinto appuntamento tornano le assegnazioni, per un’altra puntata particolare e con una doppia manche tutta da vivere. Stavolta i sette cantanti ancora in gara saranno chiamati a presentare due cover differenti, una per la manche “giostra”, dedicata a brani che abbiamo già avuto modo di ascoltare. L’altra per la più tradizionale ed emozionante manche orchestrale. Ecco le assegnazioni e gli ospiti.

X Factor 2022: le assegnazioni della quinta puntata

“Da adesso in poi si è sempre meno, per fare la differenza ci vuole qualcosa in più“, ha detto Rkomi durante i Daily al suo roster, che può vantare ancora due protagonisti, i Santi Francesi e Joelle. E in effetti è proprio così. Più si va avanti, più bisogna regalare performance speciali per fare la differenza, e ogni errore si paga a caro prezzo.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Per quanto riguarda le assegnazioni, le prime a essere svelate sono state proprio quelle del team Rkomi. I Santi Francesi canteranno Creep dei Radiohead nella manche giostra, mentre con l’orchestra presenteranno la loro versione di Somebody That I Used to Know di Gotye e Kimbra. Joelle invece riproporrò nella giostra I’m with You di Avril Lavigne, per poi farci battere il cuore con la versione orchestrale di Una poesia anche per te di Elisa.

Assegnazioni importanti anche per Ambra, che ormai può contare nella propria squadra solo i Tropea. La band ci canterà ancora una volta Asilo Republic di Vasco Rossi, mentre per la manche orchestrale suonerà i Placebo e la loro Song to Say Goodbye.

Gli ospiti della quinta puntata di X Factor

Sono stati svelati direttamente alla fine del quarto Live di X Factor gli ospiti d’onore di questo quinto appuntamento straordinario. Tornerà sul palco del talent di Sky uno dei rapper più amati in Italia, Lazza, reduce da un 2022 di grandissimo successo.

Ma ci sarà spazio anche per un’ospite internazionale e per uno dei duetti più emozionanti degli ultimi anni. Debutterà a X Factor Rosa Linn, cantante armena che abbiamo ammirato all’Eurovision. Presenterà la versione della sua Snap in coppia con l’italianissimo Alfa.