Si corre veloci verso le fasi conclusive di X Factor 2021. Dopo le emozioni del terzo Live Show, il primo che ha riservato una doppia eliminazione sorprendente, con il saluto prematuro di Vale LP e Karakaz, arriva il momento del quarto Live. E anche stavolta il regolamento prevede una doppia eliminazione. Non si può sbagliare, e ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza. Ecco quali sono le canzoni che ascolteremo nel corso di questa nuova emozionante puntata.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia

X Factor 2021: le assegnazioni

Due i concorrenti rimasti nel roster di Emma, che ha dovuto salutare la scorsa settimana la sua pupilla Vale LP. Per non sbagliare, in vista del quarto Live ha scelto di aprirsi alla musica internazionale, assegnando a Le Endrigo la hit Malamente di Rosalia. Si rimane invece sulla musica italiana con gIANMARIA. Dopo Vasco e CCCP, per lui arriva il momento di ‘affrontare’ Lucio Dalla e un suo grande classico, Stella di mare.

Emma Marrone

Fino ad oggi questa seconda edizione di X Factor da giudice per Manuelito non è stata semplice. Almeno questa settimana, il producer vuole cercare di vivere una serata tranquilla e ha scelto due assegnazioni che potranno incuriosire il pubblico. Baltimora canterà Un uomo che ti ama di Lucio Battisti, mentre Versailles per la prima volta dovrà affrontare una canzone italiana. E che canzone: Cercami di Renato Zero.

L’unico dei giudici che può ancora contare su un roster al completo, Manuel Agnelli, punta invece ancora una volta sul rock, materia di sua competenza. I Bengala Fire interpreteranno a modo loro Evil degli Interpol. Erio sarà messo alla prova con un grande classico del punk, London Calling dei Clash. I Mutonia suoneranno invece Gigantic dei Pixies.

Manuel Agnelli

Chiudiamo con Mika, altro giudice dal percorso tribolato. Non c’è più possibilità di sbagliare, stavolta si fa sul serio. Fellow canterà Anche fragile di Elisa, un pezzo che regalerà emozioni. Per Nika Paris la scelta è invece ricaduta su Dernière danse di Indila.

Non sono ancora stati annunciati invece gli ospiti d’onore per questo quarto attesissimo show.

