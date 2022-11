le assegnazioni dei giudici per la seconda puntata

X Factor 2022, le assegnazioni della seconda puntata: quali canzoni ascolteremo durante la puntata MTV Generation.

Prosegue la corsa di X Factor 2022. Dopo aver rotto il ghiaccio con i Live nella prima puntata, costata cara a Matteo Siffredi e in generale al roster di Ambra Angiolini, il talent approda al secondo appuntamento dal vivo con grandi aspettative e un tema molto originale. Arriva infatti il momento della puntata MTV Generation, dedicata alla celebrazione dell’importanza della tv musicale nello sviluppo dell’industria e nelle nostre vite. Tornano anche le assegnazioni. Ecco quali canzoni ascolteremo nel corso di questo appuntamento straordinario.

X Factor 2022: le assegnazioni di Ambra

La giudice più attesa a questo secondo Live è senza ombra di dubbio Ambra Angiolini, che ha vissuto un esordio traumatico al primo Live, concluso con un ballottaggio tra due suoi concorrenti. Alla luce di quanto accaduto, l’attrice non può più sbagliare, e si affida a grandi classici per risollevare le sorti della sua squadra.

Ambra Angiolini

Dopo essersela vista molto brutta nel primo appuntamento, Lucrezia in questa serata sarà chiamata a far vedere il suo talento con un brano iconico degli anni Novanta: Barbie Girl degli Aqua. Una canzone che con tutta probabilità verrà rivestita con un nuovo sound da un’artista giovane ma dalle idee già molto chiare.

Differente la scelta per i Tropea, che ci hanno regalato un ottimo Vasco Rossi nel primo Live e che, nell’occasione, vengono messi alla prova con un mostro sacro della musica pop: Madonna, con Ray of Light.

Dargen D’Amico: le assegnazioni per la MTV Generation

Non ha brillato Dargen al tavolo nella sua prima puntata dal vivo. Le performance della sua squadra hanno lasciato a desiderare, ma il rapper se l’è cavata senza troppi patemi, con il pubblico pronto a dargli fiducia. Dopo aver dissacrato Stand by Me, nella puntata dedicata a MTV l’artista ha scelto di rimettere in luce il lato scanzonato dei Disco Club Paradiso affidando loro un grande brano di Daniele Silvestri, Salirò.

Disco Club Paradiso

Salto mortale per Beatrice Quinta che, non proprio perfetta nei panni di Cher, avrà l’occasione di mettersi in mostra in questo appuntamento con un grande pezzo italiano: Tutti i miei sbagli dei Subsonica. E c’è poi uno dei concorrenti più attesi, Matteo Orsi, che sembra cambiare formula e passare dalle ballate iper-emotive a un pezzo teoricamente più trascinante, come Take On Me degli A-Ha.

Restiamo ancora in attesa delle assegnazioni di Fedez e Rkomi.