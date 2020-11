X Factor 2020, le assegnazioni: ecco le canzoni che i quattro giudici hanno scelto di far interpretare ai propri talenti nel corso del secondo Live.

Prosegue di corsa l’avventura di X Factor 2020, tra mille difficoltà nell’anno del Covid. Nel secondo Live, condotto da Daniela Collu per la positività di Alessandro Cattelan, ci saranno tante sorprese, emozioni, l’atteso ritorno dei Maneskin ma anche musica ancora in primo piano. Ecco cosa succederà nel corso della puntata e quali sono le canzoni assegnate dai quattro giudici.

X Factor 2020, secondo Live: due eliminazioni

Con un regolamento piuttosto contorto, sappiamo che nel corso della puntata ci saranno due eliminazioni. L’artista che ha ricevuto meno ascolti con il suo singolo inedito andrà infatti a inizio puntata al ballottaggio con Eda Marì: solo uno di loro potrà passare il turno ed esibirsi nel conto della puntata.

Toccherà quindi agli artisti rimasti in gara sfidarsi nel corso della puntata fino al finale, con un nuovo ballottaggio tra i due meno votati nel corso della puntata. In questo caso ci sarà immediatamente una nuova eliminazione. Alla fine della puntata saranno solo 10 dunque i concorrenti ancora in gara.

X Factor 2020: le assegnazioni del secondo Live

Nella puntata del 5 novembre non ci saranno brani inediti, ma solo cover. Ecco tutte le assegnazioni dei quattro giudici:

Manuel Agnelli ha scelto I Wanna Be Sedated dei Ramones per i Manitoba, Sabotage dei Beastie Boys per i Little Pieces of Marmelade e Bloodmoney di Poppy per i Melancholia;

Mika ha puntato sulla musica italiana, con Anche fragile di Elisa per Eda Ma, Bla bla bla di Gigi D’Agostino per N.A.I.P. ed E ritorno da te di Laura Pausini per Vergo;

Anche Emma Marrone ha preferito la musica italiana, assegnando a Blind Non mi dire di no dei Meduza feat. Goodboys, Sciccherie di Madame a Blue Phelix e 8 miliardi di Frah Quintale a Santi;

Ultimo, ma non ultimo, Hell Raton, che non ha puntato sul rap come ci si sarebbe potutti aspettare, e ha dato a Cmqmartina un classicone come Il mio canto libero di Lucio Battisti, assegnando invece a Casadilego xanny di Billie Eilish e a Mydrama Bella così di Chadia e Federica Carta.

