Le asciugamani sporche hanno più batteri del WC

Matteo Bassetti ha lanciato un allarme riguardante le federe dei cuscini, affermando che quelle non lavate contengono più batteri rispetto a una tavoletta del water. Nel suo post su Facebook, il direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha condiviso i risultati di uno studio dell’azienda Amerisleep, secondo cui le federe possono contenere fino a 3 milioni di colonie batteriche dopo una settimana senza lavaggio. Bassetti ha spiegato che sulle federe sporche si accumulano sudore, cellule morte della pelle, saliva e residui di prodotti per capelli, creando un ambiente ideale per la proliferazione di batteri e acari.

Per evitare la proliferazione dei batteri, Bassetti consiglia di lavare le federe almeno una volta alla settimana e di utilizzare tessuti traspiranti come il cotone. Inoltre, ha posto l’accento sull’importanza del riposo notturno. In un video precedente, ha evidenziato quanto siano cruciali le ore di sonno, poiché permettono al corpo e al cervello di ricaricarsi. L’infettivologo ha presentato immagini di risonanza magnetica dimostrando che l’attività cerebrale è significativamente ridotta con sole 4 ore di sonno.

Bassetti ha concluso sottolineando la necessità di dormire almeno 6 o 7 ore per notte per garantire un buon funzionamento dell’organismo e del cervello, esprimendo comprensione per chi ha difficoltà a dormire a causa dei turni lavorativi, ma invitando a cercare di riposare quando possibile.