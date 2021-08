Rihanna quest’anno è diventata la cantante più ricca al mondo, la seconda artista con il patrimonio più alto dopo Oprah Winfrey. Forbes oggi ha reso noti i nomi delle altre grandi dive (bonasera Katuxa) con il conto più consistente. Subito dopo la regina delle interviste tv e la cantante di Umbrella ci sono le sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner che tra reality e trucchi hanno costruito degli imperi da 1,2 miliardi e 620 milioni. Si contendono il 5° posto Madonna e Taylor Swift, entrambe a quota 550 milioni, benone anche Beyoncé con quasi mezzo miliardo e anche l’iconica Dolly Parton con 350 milioni (che sarebbero molti di più senza la fortuna spesa in lacca per quelle meravigliose cotonature).

Comunque sono tra lo scioccato e l’indignato nel non vedere Natasha Simonini in questa classifica di Forbes!



Da precisare che queste non sono in assoluto le donne più ricche al mondo, ci sono infatti imprenditrici amministratrici e produttrici come Diane Hendricks e Judith Faulkner con patrimoni di 11 e 7 miliardi di dollari a testa, che fanno quasi sembrare Rihanna una poraccia.

🚨 Taylor Swift is now tied with Madonna as the woman with the #1 highest net worth on the planet whose earning is ONLY from music ($550M each). [via @Forbes] pic.twitter.com/1Y0JfPunoY — Taylor Swift Facts (@TSwiftFTC) August 5, 2021

Topping $550M dollars, Taylor Swift is ranked as the second richest female musician, according to Forbes magazine. She’s tied with Madonna and only behind Rihanna, improving over $100 million since the list was last updated. pic.twitter.com/mSAtQOt5G3 — Taylor Swift Museum (@theswiftmuseum) August 5, 2021

📊 | America’s Richest self-made female musicians via @Forbes: $1.7B — Rihanna

$550m — Madonna

$550m — Taylor Swift

$460m — Céline Dion

$440m — Beyoncé

$415m — Barbra Streisand

$350m — Dolly Parton pic.twitter.com/Fd0FaU0iSo — Céline Dion Charts (@celinebible) August 5, 2021

Da Rihanna e Madonna a Taylor Swift: le vip più ricche al mondo.

Oprah Winfrey: 2,7 miliardi di dollari

Rihanna: 1,7 miliardi di dollari

Kim Kardashian: 1,2 miliardi di dollari

Kylie Jenner: 620 milioni di dollari

Taylor Swift: 550 milioni di dollari

Madonna: 550 milioni di dollari

Celine Dion 460 milioni di dollari

Beyoncé 440 milioni di dollari

Barbra Streisand: 415 milioni di dollari

Ellen DeGeneres: 370 milioni di dollari

Dolly Parton: 350 milioni di dollari

Cindy Crawford: 225 milioni di dollari

