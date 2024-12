Le aree di previsione delle nevicate

L’Italia si prepara a un Natale caratterizzato da condizioni meteo variabili, con la neve prevista in molte regioni a partire dalla vigilia. Le previsioni indicano piogge e venti forti, soprattutto nel Centro e Sud Italia. Il 23 dicembre, la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla per otto regioni, a causa di rischi idraulici, temporali e idrogeologici.

In particolare, i rischi evidenziati riguardano la Calabria e la Sicilia, con attenzione alle aree costiere e montane. Anche Abruzzo, Basilicata, Molise, Campania, Marche e Puglia sono state incluse nell’allerta per diverse problematiche meteorologiche.

La neve è attesa a partire dal 24 dicembre, in particolare sulle montagne dell’Appennino centro-meridionale e in Sicilia, a quote tra i 400 e i 700 metri. Zone come L’Aquila, Sulmona, Campobasso, Potenza, Matera e le Murge potrebbero vedere accumuli significativi di neve. La Calabria, in particolare nei comuni di San Giovanni in Fiore e Gambarie, è attesa a ricevere nevicate.

Per quanto riguarda il giorno di Natale, previsto per il 25 dicembre, si alterneranno sole e pioggia, creando un’Italia divisa. Al Nord, ci si aspetta un clima soleggiato, con temperature fredde e gelate al mattino. Al Centro, invece, ci sarà instabilità con possibilità di neve a quote collinari, mentre le regioni tirreniche potrebbero godere di maggiore sole. Nel Sud, si prevede una condizione simile, con tempo instabile sulle regioni adriatiche e in Sicilia, mentre Sardegna e coste campane potrebbero registrare miglioramenti.

Il 26 dicembre, noto come Santo Stefano, il meteo si prevede sereno o nuvoloso al Nord, con possibilità di piogge in Emilia-Romagna, e schiarite al Centro e al Sud. Guardando oltre, gli esperti indicano che anche dopo Natale e Santo Stefano, le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili e asciutte verso Capodanno, con temperature inferiori alla media che inizieranno lentamente a risalire nella prima settimana di gennaio.