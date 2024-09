Le applicazioni più popolari per navigare su Internet da smartphone

L’uso crescente degli smartphone ha trasformato la navigazione su internet in un’attività prevalentemente mobile. Secondo Statista, nel secondo trimestre del 2023, il 59% del traffico globale su internet proveniva da dispositivi mobili. Questo articolo analizza le applicazioni più comuni utilizzate dagli utenti durante la navigazione.

Le piattaforme social dominano nel panorama delle app mobili. Facebook rimane il leader indiscusso, con 2,98 miliardi di utenti attivi mensili, seguito da Instagram con 1,44 miliardi e TikTok, che ha raggiunto 1,05 miliardi di utenti nel 2023. Gli utenti spendono in media 2 ore e 24 minuti al giorno su app di social media.

I browser mobili sono essenziali per l’accesso ai siti web. Google Chrome detiene una quota di mercato del 64,34%, mentre Safari e Firefox seguono. Chrome ha superato i 10 miliardi di download su Android nel 2023.

Un’altra attività popolare è lo streaming video: YouTube conta 2,7 miliardi di utenti e oltre un miliardo di ore di video visualizzate quotidianamente. Netflix, con 238 milioni di abbonati, domina il settore, seguita da Hulu e Twitch.

Le app di messaggistica, come WhatsApp (2 miliardi di utenti), Facebook Messenger (930 milioni) e Telegram (700 milioni), sono utilizzate per comunicazioni immediate, con WhatsApp che registra circa 100 miliardi di messaggi inviati quotidianamente.

Il commercio mobile (m-commerce) sta crescendo, con Amazon al vertice. La sua app ha oltre 500 milioni di download su Google Play, e nel 2023, il 73% degli acquisti online è stato effettuato tramite dispositivi mobili.

Le app aggregatrici di notizie, come Google News e Apple News, mantengono gli utenti informati, con Google News che offre accesso a oltre 75.000 fonti giornalistiche.

Le applicazioni di streaming musicale, per esempio Spotify (574 milioni di utenti) e Apple Music (88 milioni di utenti), consentono di ascoltare musica ovunque, con Spotify che detiene il 31% del mercato.

Infine, le app di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox sono essenziali per chi lavora in mobilità, mentre PayPal, Google Pay e Apple Pay dominano il mercato dei pagamenti mobili, con PayPal che gestisce oltre 22,3 miliardi di transazioni globali nel 2023. Questi strumenti offrono convenienza e sicurezza, rendendo sempre più comuni le transazioni mobili.