le anticipazioni e dove vederla

X Factor 2022, terza puntata delle Audition: dove vederla, anticipazioni, ospiti e tutte le informazioni necessarie.

X Factor 2022 corre veloce verso le fasi calde di un’edizione che è iniziata con risultati fin qui migliori rispetto al recente passato. Dopo due puntate di Audizioni piene di potenziali grandi protagonisti, si arriva all’atto conclusivo di questa prima fase. Stasera si chiudono le Audition e scopriremo finalmente i concorrenti che parteciperanno ai Bootcamp, ma dopo delle selezioni piuttosto generose non mancheranno le sorprese…

Dove e quando vedere la seconda puntata di Audition di X Factor 2022

Dopo due prime puntate cariche di sì, per X Factor 2022 è già arrivato il momento di proiettarsi sul terzo attesissimo appuntamento. Sarà l’ultimo della fase dedicata alle Audition, per certi versi la più emozionante dello show, con tanti protagonisti differenti e mille colpi di scena. Le regole, come sempre, sono semplici. Gli artisti sono chiamati a presentare una cover o un inedito ai giudici. Al termine di una breve esibizione, arriva il verdetto: con almeno tre ‘sì’ si passa alla seconda fase, quella dei Bootcamp.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

L’appuntamento è per giovedì 29 settembre ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. La replica dell’episodio sarà visibile, in chiaro, mercoledì 5 ottobre sul canale TV8.

Anticipazioni seconda puntata X Factor

A rendere molto attesa questa terza e ultima puntata sarà l’ulteriore scrematura cui si dovranno sottoporre alcuni artisti. Stando a quanto anticipato alla fine della seconda puntata, infatti, i giudici sono stati fin qui un po’ troppo magnanimi, garantendo l’accesso ai Bootcamp a troppi concorrenti. Per poter rimediare, dovranno effettuare una nuova selezione nella fase delle Room Audition, in cui saranno chiamati ad ascoltare quei concorrenti che non hanno convinto appieno. Solo i migliori riusciranno a passare davvero alla fase dei Bootcamp, che prevede per ogni giudice un roster di dodici cantanti. Chi sarà in grado di resistere a questo nuovo stress test? Lo scopriremo solo nella nuova puntata. Scaldiamo i motori: Fedez, Dargen, Ambra e Rkomi sono pronti a farci ancora divertire.