Le anticipazioni dettagliate della sesta puntata di Amici di sabato 26 aprile

Sabato 26 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che ci sarà un solo eliminato tra TrigNO e Chiara Bacci.

La puntata inizia con la prima manche, dominata dal team Zerbi-Cele, che si aggiudica la vittoria. Nella sfida Francesco affronta Antonia, che vince, mentre TrigNO supera Alessia e Daniele batte Nicolò. Nicolò diventa il primo eliminato provvisorio.

Nella seconda manche, il team Petti-Lo, composto da Francesco e Daniele, trionfa. TrigNO compete contro Antonia e Jacopo Sol, cantando “Nessuno è Robin”, ma la vittoria va ad Antonia e Jacopo con “Purple Rain”. Successivamente, TrigNO affronta Daniele e riesce a vincere. La sfida tra Francesco e Daniele termina con la vittoria di Francesco, mentre Chiara finisce al ballottaggio.

Infine, nella terza manche, gli Zerbi-Cele si affermano di nuovo, portando TrigNO a rischio eliminazione. Nella sfida diretta, Antonia canta “Essere umani” e TrigNO esegue una cover in inglese, ma Antonia prevale. Nel ballottaggio finale, i tre concorrenti a rischio sono TrigNO, Nicolò e Chiara. Nicolò viene salvato per primo, mentre restano in sfida TrigNO e Chiara.