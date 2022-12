le anticipazioni della tredicesima puntata dell’11 dicembre

Amici 22, anticipazioni tredicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento dell’11 dicembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico, ma sono anche al centro di numerose polemiche. In questi giorni è stata registrata la tredicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 11 dicembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Stavolta c’è stato infatti anche chi è stato costretto a lasciare il programma. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della tredicesima puntata di Amici 22

Sarà una puntata molto vibrante quella che ci aspetta. Stando a quanto anticipato, ci sarebbe infatti un’eliminazione, voluta da Emanuel Lo. A fare le spese della sua decisione dovrebbe essere Ludovica, ultima nella classifica stilata da Alessandra Celentano. Un’eliminazione difficile da accettare non solo per la stessa ballerina, ma anche per i suoi amici Samu e NDG.

Maria De Filippi

Per quanto riguarda le gare di canto, valutate da alcuni giudici di eccezione, a spiccare e a prendersi il podio sarebbero stati Angelina, Cricca e Piccolo G, mentre ultimo nella classifica sarebbe risultato Niveo. I primi tre artisti avrebbero quindi ricevuto un premio speciale: potranno produrre il loro inedito con produttori importanti come Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo e altri ancora.

Cosa succede nella tredicesima puntata: gli ospiti

Per quanto riguarda gli ospiti di questa nuova puntata del talent, ci sarà il ritorno di un protagonista già ammirato nelle scorse puntate: Achille Lauro. A quanto pare sarà lui a dover giudicare ancora una delle gare del talent, come già fatto nel corso del primo settimanale del talent di Canale 5. Presenterà però anche la sua nuova canzone, Che sarà.

Achille Lauro

E ci sarà poi anche l’attesissimo ritorno a casa di Emma Marrone, che dovrebbe presentare il suo Sbagliata ascendente leone e giudicare la gara di canto insieme a Rebecca della radio. Infine, per i ballerini torneranno Garrison, Veronica Peparini e Kledi.