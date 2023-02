le anticipazioni della puntata del 26 febbraio

Amici 22, anticipazioni ventiduesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 26 febbraio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. Ormai la gara è entrata nel vivo, tra sorprese ed eliminazioni, in attesa dell’inizio del Serale. Anche nella puntata del 26 febbraio non dovrebbero mancare colpi di scena. Su tutti, due nuove maglie assegnate e due eliminazioni. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della ventiduesima puntata di Amici 22

Prima di entrare nel vivo della questione, facciamo il punto della situazione. Hanno ottenuto la maglia per il Serale fino a questo appuntamento i ballerini Ramon, Isobel, Gianmarco (tutti di Alessandra Celentano), Maddalena (ballerina di Emanuel Lo) e, come unica cantante, Angelina (di Lorella Cuccarini).

Angelina Mango

Nel corso della puntata del 26 febbraio sono state due le maglie consegnate, e finalmente si è smossa in maniera importante anche la categoria dei cantanti. In particolare, a premiare due dei suoi ragazzi è stata Arisa. Ad aggiudicarsi l’ambita maglia sono stati Wax, che ha vinto la gara delle cover, e Federica. Resta quindi ancora senza artisti al serale solo Rudy Zerbi,

Ma non ci sono state solo assegnazioni. Abbiamo avute anche due eliminazioni in questa puntata. In particolare, ha salutato tutti, per scelta dello stesso Zerbi, Mezkal, l’ultimo entrato di questa edizione. Un’eliminazione dovuta solo al poco tempo disposizione. Il prof lo ha infatti rimandato a settembre. Stesso discorso per Paky, ballerino di Alessandra Celentano.

Cosa succede nella ventiduesima puntata: gli ospiti

Continua la carrellata di ospiti musicali importanti per il talent di Canale 5. Anche questa settimana non mancheranno infatti i grandi nomi della musica italiana, per attività di promozione e anche per dare il proprio giudizio sui ragazzi della scuola.

In particolare il grande, anzi, grandissimo ospite di questa puntata sarà una vecchia conoscenza della kermesse, protagonista in una delle precedenti edizioni: Giorgia, che potrà nell’occasione presentare il suo brano sanremese Parole dette male. L’artista sarà giudice della gara di canto.