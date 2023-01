le anticipazioni della puntata del 22 gennaio

Amici 22, anticipazioni diciassettesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 22 gennaio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. Dopo il caos della scorsa settimana, ribattezzato con il nome di Capodanno-gate, è arrivato il momento della resa dei conti per alcuni degli alunni. Anche nella puntata del 22 gennaio non mancheranno colpi di scene, ma tutti gli artisti in gara dovrebbero riuscire a mantenere il proprio banco. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della diciassettesima puntata di Amici 22

Dopo la tempesta della scorsa settimana, era inevitabile che in questa puntata potesse esserci maggior quiete. I ragazzi sembrano aver capito di averla combinata grossa, e negli ultimi giorni hanno iniziato a rigare dritto, stando a quanto trapela.

Angelina Mango

Non dovrebbero esserci nel corso della puntata nuove eliminazioni tra i cantanti. Nella consueta gara delle cover a vincere è stato Aaron, che però non ha ancora ottenuto l’accesso al Serale. Nonostante la buona performance, Zerbi gli ha fatto notare che nelle scorse settimane ha avuto una flessione, quindi vuole altre conferme prima di dargli la maglia.

Molto apprezzata, da parte soprattutto dell’ospite chiamato a giudicare la gara, la cover di Angelina, che ha cantato Eye in the Sky. Diversi tra i ragazzi non hanno invece stupito. Sottotono Wax, Niveo e Piccolo G, mentre NDG sembra pagare ancora quanto successo a Capodanno. Per ora Lorella Cuccarini è apparsa ancora molto arrabbiata con lui.

Per quanto riguarda la gara degli inediti, stavolta i ragazzi si sono sfidati per vincere un video ufficiale della loro canzone girato da Giacomo Triglia, chiamato a giudicare le performance nella circostanza. A sfidarsi sono stati Aaron, Angelina, Federica e Cricca, e la vittoria è andata proprio a quest’ultimo con Se mi guardi così.

Cosa succede nella diciassettesima puntata: gli ospiti

Ancora una volta ci sarà spazio nel corso della puntata per diversi ospiti molto apprezzati dal pubblico. Come sempre torneranno alcuni volti noti dai fan del programma. Ad esempio ci sarà spazio, come giudice della gara di canto, per Gerry Scotti, conduttore storico dei programmi Mediaset e amico del talent di Canale 5.

L’ospite musicale vero e proprio è però un rapper che non è nato all’interno del mondo Amici e che poco ha avuto a che vedere con i talent, fino a questo momento. Si tratta di Ernia, che presenterà uno dei suoi ultimi grandi successi, Bella fregatura.