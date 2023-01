le anticipazioni della puntata del 15 gennaio

Amici 22, anticipazioni sedicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 15 gennaio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. E stavolta le cose si faranno molto serie per alcuni di loro. In questi giorni è stata registrata la sedicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 15 gennaio su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della sedicesima puntata di Amici 22

Stando a quanto trapela, in questa puntata dovrebbe succedere davvero di tutto. Per gravi comportamenti sarebbe stato eliminato uno dei più importanti protagonisti di canto di questa edizione, Tommy Dali. Non è stato spiegato nel dettaglio cosa abbia fatto. La puntata è però iniziata con i banchi vuoti proprio di Tommy, di Wax, di Samu, di Maddalena, di Valeria e di NDG. Tutti sono stati mandati in sfida (eccetto Tommy, eliminato direttamente), con in palio il proprio posto nella scuola.

Maria De Filippi

A decretare questa sanzione gravissima alcune immagini, registrate in video che i professori hanno potuto vedere, che non saranno mandate in onda per rispetto del pubblico e degli stessi ragazzi. In tutto questo marasma, c’è stata però un’altra grande sorpresa che ha lasciato tutti senza parole: a sfidare Valeria è stato Cricca, e incredibilmente, una settimana dopo l’eliminazione, l’artista è riuscito a riprendersi il suo posto nella scuola, per la gioia di quasi tutti i fan del talent.

Ma è regolare una cosa del genere? Può un concorrente eliminato rientrare? La risposta è no, e a darla è stata la stessa produzione. Tuttavia, essendo avvenuti prima della registrazione della puntata precedente i fatti gravi che hanno portato all’eliminazione di Tommy e alle sfide di tutti gli altri, se i prof ne fossero venuti a conoscenza prima probabilmente Cricca non sarebbe finito in sfida e non sarebbe stato eliminato. Per questo motivo si è deciso di permettergli di rientrare, anche se da sfidante.

Per quanto riguarda le altre sfide di canto, Wax se l’è cavata ed è riuscito a difendersi dall’assalto dello sfidante, Vandax. NDG anche si è salvato, interpretando al meglio La mia signorina di Neffa.

Cosa succede nella sedicesima puntata: gli ospiti

Già nelle scorse puntate Maria ci ha abituati a presentarci durante le trasmissioni della domenica tantissimi ospiti importanti, e molti legati proprio alla storia del talent. Anche stavolta non mancheranno ovviamente grandi nomi, amatissimi dai fan. In particolare, ci sarà il graditissimo ritorno di Deddy, che presenterà il brano Casa gigante.

Per quanto riguarda i giudici delle gare di canto e di ballo, invece, i grandi ospiti di questa puntata saranno il conduttore Alessandro Cattelan, Federico Leli Irma di Paola e Garrison Rochelle, mentre a giudicare le sfide saranno Bernabini e Federica Camba.