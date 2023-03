le anticipazioni della puntata del 12 marzo

Amici 22, anticipazioni ventitreesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 12 marzo.

L’avventura diurna di Amici di Maria De Filppi 2023 è giunta al termine. Con la ventitreesima puntata, in onda il 12 marzo ma registrata in 3 marzo, si è chiuso il cerchio della prima fase del talent. Dal 18 si farà sul serio: spazio al serale, che ci porterà a scoprire chi saranno i vincitori di questa edizione del programma. Nell’ultima puntata decisiva per qualificarsi, non sono mancate sorprese ed emozioni, essendo tra l’altro il ritorno al lavoro per Maria dopo la perdita del marito Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme cosa è successo.

Le anticipazioni della ventitreesima puntata di Amici 22

Ad aprire la puntata è stata proprio la conduttrice, che ha spiegato ai ragazzi che i posti per il serale sarebbero stati solo 15, con 17 allievi ancora seduti tra i banchi. Ci sarebbero state, dunque, in questa puntata, due eliminazioni. E non solo. Le maglie precedentemente assegnate sarebbero state annullate, per dare a tutti la stessa chance di qualificarsi (ottenendo la media dell’otto con i voti dei professori).

Maria De Filippi

Al termine della prima manche, a ottenere la maglia sono state le cantanti Angelina e Federica e le ballerine Maddalena e Isobel. Si è quindi andati avanti, e con la seconda manche si sono qualificati Aaron, Wax e Mattia. Nella terza la maglia è andata ad Alessio, Piccolo G e Ramon, mentre la quarta ha premiato Samu, Cricca, NDG, Gianmarco e Megan.

A lasciare il programma a un passo dal serale, dunque, sono stati il cantante Niveo e la ballerina Benedetta, che ha ottenuto però un contratto come professionista per ballare con Mattia, e ha quindi potuto rimanere in casetta. Da segnalare che nella prima manche i cantanti si sono esibiti sulle note dei loro nuovi inediti, mentre nelle altre hanno potuto optare per le cover.

Cosa succede nella ventitreesima puntata: gli ospiti

Non è stata una puntata come le altre. Le emozioni non sono mancate, e nemmeno i colpi di scena, ma il peso di quanto accaduto alla vita privata di Maria si è fatto sentire. Non a caso, al suo ingresso è stato chiesto al pubblico di non urlare, ma di limitarsi a un applauso. Quando la conduttrice ha raggiunto il centro del palco ha quindi voltato pagina, lasciandosi andare a una semplice frase: “Ritorno a lavorare perché così mi hanno insegnato“.

Per quanto riguarda gli ospiti, stavolta non ci sono stati giudici esterni. I ragazzi sono stati valutati solo dai professori. C’è stato spazio però per un’ospite canora: Francesca Michielin.