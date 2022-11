le anticipazioni della decima puntata del 20 novembre

Amici 22, anticipazioni decima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 20 novembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico e stanno iniziando a lanciare i loro inediti, tra mille discussioni. Nella giornata di giovedì 17 novembre è stata registrata la decima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 20 novembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della nona puntata di Amici 22

Puntata molto movimentata, la decima di questa nuova edizione del talent. Al di là delle questioni inerenti al ballo, a far discutere è stata l’eliminazione di ben due ragazzi e l’ingresso di alcuni nuovi personaggi, di cui uno decisamente molto chiacchierato.

Maria De Filippi

Si tratta di Angelina Mango, figlia del noto cantautore scomparso nel 2014 e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. La giovane artista ha sfidato Ascanio ed è riuscita ad aggiudicarsi un posto tra i banchi. L’altro cambio della guardia è invece avvenuto tra i ballerini.

Cosa succede nella decima puntata: gli ospiti

Non sono mancati, ovviamente, anche in questa puntata gli ospiti d’onore. A partire da Fabrizio Moro, che è stato protagonista al centro del palco per presentare il suo nuovo singolo, Senza di te. A giudicare i ragazzi nella consueta sfida non è stato però l’artista di San Basilio, bensì Dardust, compositore, produttore discografico e musicista, tra gli autori di canzoni del calibro di Riccione, Magnifico e Soldi.

Prima di lasciare il programma, ha assegnato ai ragazzi un compito, e tra un mese tornerà per scoprire chi sarà riuscito a portarlo al termine a meglio. Insomma, ancora una volta la puntata è da non perdere, tra momenti di pura emozione, divertimento e qualche colpo di scena.